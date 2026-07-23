Samsung откроет центры робототехники в США, Китае и Японии 23.07.2026, 01:26 — Технологии&Авто

Samsung создает отдельное подразделение робототехники RX, которое будет подотчетно напрямую СЕО и будет отвечать за стратегию, разработку и коммерциализацию этого направления.

Об этом пишет Reuters.

Samsung объявила о запуске нового подразделения RX или Robotics eXperience, задача которого ускорить развитие робототехники внутри компании и превратить это направление в один из двигателей роста. Подразделение будет отвечать за среднесрочную и долгосрочную стратегию, разработку ключевых технологий и вывод продуктов на рынок.

Кроме того, RX должно усилить исследовательские возможности Samsung как в Южной Корее, так и за ее пределами. Команду по стратегии робототехники возглавит исполнительный вице-президент Ли Донгкун, ранее занимавшийся робототехнической стратегией в Hyundai Motor Group, в частности направлением Boston Dynamics.

Компания стремится работать с локальными экосистемами

Samsung также планирует создать исследовательские центры по робототехнике в США, Китае и Японии, поскольку компания хочет поближе работать с локальными экосистемами, где эта отрасль развивается быстрее всего.

План Samsung выглядит так:

выделить робототехнику в отдельное направление;

подчинить его направлению СЭО;

усилить R&D в Корее и за границей;

ускорить путь от лаборатории до коммерческого продукта.

Отдельно Samsung делает ставку на так называемый физический ИИ, то есть системы, не только генерирующие текст или изображение, но и помогающие машинам видеть пространство, понимать ситуацию и выполнять действия в реальном мире. Сначала компания планирует разворачивать гуманоидных роботов на собственных производственных площадках, после чего планирует двигаться в домашний и розничный сегменты.

Интересно, что на фоне переезда в новый офис компания сокращает рабочие места на рынке США. В частности, под сокращение попали 739 рабочих мест в городе Энглвуд-Клифс в Нью-Джерси.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.