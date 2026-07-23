Samsung откроет центры робототехники в США, Китае и Японии

Samsung объявила о запуске нового подразделения RX или Robotics eXperience, задача которого ускорить развитие робототехники внутри компании и превратить это направление в один из двигателей роста. Подразделение будет отвечать за среднесрочную и долгосрочную стратегию, разработку ключевых технологий и вывод продуктов на рынок.
Кроме того, RX должно усилить исследовательские возможности Samsung как в Южной Корее, так и за ее пределами. Команду по стратегии робототехники возглавит исполнительный вице-президент Ли Донгкун, ранее занимавшийся робототехнической стратегией в Hyundai Motor Group, в частности направлением Boston Dynamics.
Компания стремится работать с локальными экосистемами
Samsung также планирует создать исследовательские центры по робототехнике в США, Китае и Японии, поскольку компания хочет поближе работать с локальными экосистемами, где эта отрасль развивается быстрее всего.
План Samsung выглядит так:
выделить робототехнику в отдельное направление;
подчинить его направлению СЭО;
усилить R&D в Корее и за границей;
ускорить путь от лаборатории до коммерческого продукта.
Отдельно Samsung делает ставку на так называемый физический ИИ, то есть системы, не только генерирующие текст или изображение, но и помогающие машинам видеть пространство, понимать ситуацию и выполнять действия в реальном мире. Сначала компания планирует разворачивать гуманоидных роботов на собственных производственных площадках, после чего планирует двигаться в домашний и розничный сегменты.
Интересно, что на фоне переезда в новый офис компания сокращает рабочие места на рынке США. В частности, под сокращение попали 739 рабочих мест в городе Энглвуд-Клифс в Нью-Джерси.