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К 2035 году дата-центры в США будут потреблять в 4 раза больше электроэнергии

Технологии&Авто
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Согласно новому отчету BloombergNEF, к 2035 году дата-центры в Соединенных Штатах будут использовать пятую часть всей производимой электроэнергии страны. Это в четыре раза больше, чем сегодня.
Об этом пишет TechCrunch.

Спрос будет расти из-за развития искусственного интеллекта

Основным фактором роста станет стремительное распространение вычислений для искусственного интеллекта, что подтолкнет мощность дата-центров почти до 200 гВт в течение следующего десятилетия. Почти половина этой мощности будет направлена ​​на обучение и инференс моделей, причем большая часть из них будет сосредоточена в США. К 2033 году страна будет обеспечивать 64% мирового спроса на ИИ-чипы по потреблению электроэнергии.
BloombergNEF отмечает, что даже такие показатели могут быть занижены.

Прогнозы пересматривают в сторону роста

Новая оценка на 83% превышает прогноз, сделанный в декабре прошлого года. Другие организации также пересмотрели свои данные: EPRI более чем вдвое увеличила оценку за 2024 год, а S&P подняла прогноз более чем на треть между октябрем и апрелем. Это отражает очень быстрые темпы развития дата-центров в США.

Электросети работают с высокой нагрузкой

В ближайшее десятилетие большинство новых объектов будут подключаться к электросетям, уже находящимся под значительной нагрузкой. В зоне крупнейшего в США регионального оператора электросетей PJM Interconnection дата-центры будут потреблять 34% электроэнергии, а в системе ERCOT, охватывающей большинство Техаса, на них придется 22% генерирующих мощностей.
PJM, где уже находится значительное количество дата-центров, сталкивается с трудностями в принятии новых заявок на подключение. Из-за перегрузки сети оператор приостановил прием заявок на четыре года, что создало критическую ситуацию на фоне роста спроса. В апреле PJM возобновила прием заявок, но проблемы остаются настолько серьезными, что энергетическая компания American Electric Power пригрозила выйти из этой системы.
Дисбаланс между спросом и предложением привел к росту стоимости электроэнергии PJM на 76% за последний год. Несмотря на это, дата-центры продолжают подключаться к оператору, составляя 38% заявок в новейшем аукционе мощностей.

Мировой спрос на электроэнергию также будет расти

Хотя США остаются лидером в сфере ИИ-вычислений, развитие дата-центров будет продолжаться и в других странах. Если темпы внедрения искусственного интеллекта сохранятся, то к 2033 году дата-центры в мире создадут дополнительный спрос на электроэнергию в объеме 1935 терават-часов, что почти равно годовому потреблению Индии.
По материалам:
mezha.media
ЭнергетикаЭлектроэнергия
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