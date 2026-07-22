iOS 27 Beta 4 уже вышла: все новые функции и изменения, внесенные Apple Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Больше обновлений получила Siri

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 27 для разработчиков. Хотя количество визуальных изменений постепенно уменьшается, компания сосредоточилась на шлифовке функций Siri, камере и подготовке грунта для будущих аппаратных новинок.

Об этом пишет издание MacRumors

Голосовой помощник и профессиональное видео

Больше обновлений получила Siri. Разработчики изменили интерфейс выбора голосов и акцентов, сделав его более современным. Для владельцев iPhone 17 Pro и iPhone Air появились расширенные возможности кастомизации, а в настройках теперь можно регулировать длину текстовых превью от полного отсутствия до пяти строк.

Для профессиональных мобильных видеографов добавили поддержку формата ProRes Log 2. Этот формат позволяет сохранять гораздо больше информации в видеофайлах, что придает гибкости при цветокоррекции на этапе монтажа.

Также в разделе «Доступность» появилась функция «Всегда показывать запрос», которая транскрибирует каждое слово, сказанное пользователем Siri и наоборот, непосредственно на экран устройства.

Загадка двух аккумуляторов

Одной из интереснейших находок в коде системы стали строки, описывающие работу устройства с двумя батареями. Система выдает сообщение о том, что оба аккумулятора работают в штатном режиме. Эксперты считают, что это прямой намек на будущий складной iPhone Ultra.

Ожидается, что этот аксессуар получит конструкцию в форме книжки с внешним экраном диагональю и внутренним гибким дисплеем. Использование двух отдельных батарей в разных частях корпуса является логическим техническим решением для сбалансирования веса и объема в таком складном устройстве.

Мультимедиа и мелкие исправления

Apple внесла коррективы и в работу сервисов. Приложение Apple TV получило переключатель для автоматической загрузки следующих двух эпизодов сериала, который вы начали смотреть. Когда просмотр завершится, система сама удалит эти файлы, чтобы освободить место на диске.

В разделе фото появилась опция «Увеличить фото для заполнения», подстраивающая кадры под пропорции экрана.

Интересно, что разработчики убрали анимацию обоев, добавленную в предыдущей версии, поскольку пользователи восприняли ее как ошибку, а не как фичу.

Пользователи iCloud+ также получат дополнительные бонусы в iOS 27, в частности, увеличенные лимиты на использование функций Apple Intelligence для генерации изображений.

Телеканал 24 По материалам:

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