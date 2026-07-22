lifecell и Vodafone начали тестировать 5G в Киеве: как подключиться Сегодня 12:38 — Технологии&Авто

Для подключения необходимо находиться в зоне покрытия, иметь смартфон с поддержкой 5G, USIM или eSIM-карту, актуальную версию операционной системы и соответствующие настройки устройства.

Оператор lifecell приступил к пилотной эксплуатации сети 5G в Киеве на частоте 3500 МГц. Воспользоваться новой технологией могут все абоненты оператора без дополнительной оплаты. Для подключения необходимо находиться в зоне покрытия, иметь смартфон с поддержкой 5G, USIM или eSIM-карту, актуальную версию операционной системы и соответствующие настройки устройства.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

lifecell

Киев стал четвертым городом с пилотным 5G

После Львова, Бородянки и Харькова стал Киев четвертым городом, где lifecell тестирует сеть пятого поколения.

По словам оператора, запуск в столице позволит оценить работу технологии в условиях мегаполиса — при высокой нагрузке, плотной застройке и повышенных требованиях к надежности сети.

В настоящее время доля пользователей смартфонов с поддержкой 5G в сети lifecell в Киеве составляет 43%.

По сравнению с первыми неделями после запуска 5G во Львове, Бородянке и Харькове потребление трафика в 5G сети lifecell увеличилось на 75%, а количество одновременных сессий — на 35%. Среднее суточное потребление трафика 5G-абонентами lifecell составляет 3.2 ТБ, а наибольшая скорость передачи данных достигала 1,5 Гбит/с.

Где работает 5G в Киеве

При выборе локаций для запуска в Киеве lifecell учитывал не только текущую нагрузку на сеть, но и рост мобильного трафика при обесточивании в предыдущие зимы.

Пилотное покрытие 5G доступно в ряде популярных локаций столицы.

Бессарабская площадь;

Крещатик;

Площадь Независимости;

Центральный и Южный ж/д вокзалы;

районы станций метро «Печерская» и «Арсенальная»;

ТРЦ Ocean Plaza;

Центральный автовокзал;

Разделение (Почтовая и Контрактовая площади);

территория ВДНХ;

Севастопольская площадь;

ТРЦ «РайON»;

ТРЦ Retroville.

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В то же время, оператор отмечает, что наличие 5G-сигнала может зависеть от локации и плотности застройки, а доступ к сети нового поколения может быть ограничен внутри помещений.

Условия для подключения к 5G

Для использования сети 5G абонентам lifecell необходимо:

иметь USIM или eSIM;

использовать смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц);

установить актуальную версию операционной системы;

иметь достаточный объем мобильного Интернета в пределах тарифного плана.

Vodafone

Vodafone приступил к открытому тестированию сети 5G в Киеве. Теперь клиенты компании могут пользоваться связью пятого поколения в любом районе столицы.

Территорию тестового покрытия 5G в Киеве можно просмотреть на карте по ссылке

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«Каждый этап открытого тестирования 5G в Украине имеет свои задачи и особенности. В Киеве мы реализовали наибольшую на сегодняшний день географию покрытия в пределах нашего 5G-проекта, обеспечив присутствие технологии во всех административных районах столицы. Мы убеждены, что современная цифровая инфраструктура является важной составляющей устойчивости страны и фундаментом ее будущего развития, поэтому, несмотря на войну, мы продолжаем инвестировать в развитие сети и внедрять новые технологии уже сегодня», — отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Киевстар

Оператор «Киевстар» пока не объявлял, что открывает тестирование сети 5G в Киеве. Пилотные зоны 5G уже развернуты в трех городах Украины — Львове, Харькове и Бородянке. Компания готовится к запуску тестовых площадок в Киеве и Одессе.

Ранее в этом месяце компания сообщала , что расширяет тестирование мобильной связи пятого поколения в Харькове. От запуска первых базовых станций нового стандарта в феврале 2026 года мобильной связью 5G в прифронтовом городе уже воспользовалось более 121 тысячи абонентов.

Условия для подключения к 5G

Чтобы использовать 5G, необходимо иметь смартфон, поддерживающий технологию с установленными последними обновлениями программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип SIM-карт, что и для 4G) и находиться в зоне покрытия.

Тарификация будет производиться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.

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