lifecell и Vodafone начали тестировать 5G в Киеве: как подключиться
Оператор lifecell приступил к пилотной эксплуатации сети 5G в Киеве на частоте 3500 МГц. Воспользоваться новой технологией могут все абоненты оператора без дополнительной оплаты. Для подключения необходимо находиться в зоне покрытия, иметь смартфон с поддержкой 5G, USIM или eSIM-карту, актуальную версию операционной системы и соответствующие настройки устройства.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
lifecell
Киев стал четвертым городом с пилотным 5G
После Львова, Бородянки и Харькова стал Киев четвертым городом, где lifecell тестирует сеть пятого поколения.
По словам оператора, запуск в столице позволит оценить работу технологии в условиях мегаполиса — при высокой нагрузке, плотной застройке и повышенных требованиях к надежности сети.
В настоящее время доля пользователей смартфонов с поддержкой 5G в сети lifecell в Киеве составляет 43%.
По сравнению с первыми неделями после запуска 5G во Львове, Бородянке и Харькове потребление трафика в 5G сети lifecell увеличилось на 75%, а количество одновременных сессий — на 35%. Среднее суточное потребление трафика 5G-абонентами lifecell составляет 3.2 ТБ, а наибольшая скорость передачи данных достигала 1,5 Гбит/с.
Где работает 5G в Киеве
При выборе локаций для запуска в Киеве lifecell учитывал не только текущую нагрузку на сеть, но и рост мобильного трафика при обесточивании в предыдущие зимы.
Пилотное покрытие 5G доступно в ряде популярных локаций столицы.
- Бессарабская площадь;
- Крещатик;
- Площадь Независимости;
- Центральный и Южный ж/д вокзалы;
- районы станций метро «Печерская» и «Арсенальная»;
- ТРЦ Ocean Plaza;
- Центральный автовокзал;
- Разделение (Почтовая и Контрактовая площади);
- территория ВДНХ;
- Севастопольская площадь;
- ТРЦ «РайON»;
- ТРЦ Retroville.
В то же время, оператор отмечает, что наличие 5G-сигнала может зависеть от локации и плотности застройки, а доступ к сети нового поколения может быть ограничен внутри помещений.
Условия для подключения к 5G
Для использования сети 5G абонентам lifecell необходимо:
- иметь USIM или eSIM;
- использовать смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц);
- установить актуальную версию операционной системы;
- иметь достаточный объем мобильного Интернета в пределах тарифного плана.
Vodafone
Vodafone приступил к открытому тестированию сети 5G в Киеве. Теперь клиенты компании могут пользоваться связью пятого поколения в любом районе столицы.
Территорию тестового покрытия 5G в Киеве можно просмотреть на карте по ссылке.
«Каждый этап открытого тестирования 5G в Украине имеет свои задачи и особенности. В Киеве мы реализовали наибольшую на сегодняшний день географию покрытия в пределах нашего 5G-проекта, обеспечив присутствие технологии во всех административных районах столицы. Мы убеждены, что современная цифровая инфраструктура является важной составляющей устойчивости страны и фундаментом ее будущего развития, поэтому, несмотря на войну, мы продолжаем инвестировать в развитие сети и внедрять новые технологии уже сегодня», — отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.
Киевстар
Оператор «Киевстар» пока не объявлял, что открывает тестирование сети 5G в Киеве. Пилотные зоны 5G уже развернуты в трех городах Украины — Львове, Харькове и Бородянке. Компания готовится к запуску тестовых площадок в Киеве и Одессе.
Ранее в этом месяце компания сообщала, что расширяет тестирование мобильной связи пятого поколения в Харькове. От запуска первых базовых станций нового стандарта в феврале 2026 года мобильной связью 5G в прифронтовом городе уже воспользовалось более 121 тысячи абонентов.
Условия для подключения к 5G
Чтобы использовать 5G, необходимо иметь смартфон, поддерживающий технологию с установленными последними обновлениями программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип SIM-карт, что и для 4G) и находиться в зоне покрытия.
Тарификация будет производиться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
Поделиться новостью
Также по теме
Skoda Octavia превратят в электромобиль с запасом хода 700 км
ПартнерскаяПомощь украинцам за рубежом в 2026 году: об этих изменениях следует знать
Hyundai Ioniq 5 2027 получил новые комплектации
YouTube начнет лишать монетизации часть видео с искусственным интеллектом
Google разрабатывает новый чип для Gemini
ВАЗ, ГАЗ и ЗАЗ. Какие автомобили чаще всего выбраковывают в Украине