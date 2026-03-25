5G в Украине: возрастут ли тарифы и когда ждать по всей стране Сегодня 09:47 — Личные финансы

Воспользоваться новым стандартом связи абоненты смогут в рамках действующих тарифных планов

В Украине идет тестирование мобильной связи пятого поколения. На этом фоне растет интерес к тому, повлияет ли запуск 5G на работу сетей предыдущих стандартов — 4G (LTE) и 3G.

Об этом пишет Суспільне.

Первые публичные испытания 5G в Украине начались в 2019 году. В 2026 году технология была запущена в тестовом режиме в отдельных городах. Первой площадкой стал Львов, затем тестирование расширили на Киевскую область и Харьков.

Где уже тестируют 5G

28 января 2026 года тестирование сети пятого поколения стартовало в Бородянке на Киевщине. Мобильные операторы сообщили об этом в своих официальных каналах.

Часть абонентов обратила внимание на проблемы со связью в сетях предыдущих поколений. В то же время в Министерстве цифровой трансформации отмечают, что запуск 5G не влияет на работу 3G и 4G.

Как работает 5G

По словам замминистра цифровой трансформации Станислава Прибитько, ключевое преимущество 5G — не только скорость, но и минимальная задержка сигнала.

По его словам, минимальная задержка сигнала критически важна для систем, работающих в режиме реального времени. Речь идет, в частности, об автоматизированных производственных линиях, дистанционном управлении техникой или промышленными дронами. Также низкая задержка важна для онлайн игр и сервисов виртуальной и дополненной реальности.

В сетях предыдущих поколений такие сценарии либо невозможны, либо работают с заметными ограничениями: из-за большей задержки сигнала, нестабильности соединения и более низкой пропускной способности сети.

Читайте также Запуск 5G в Украине: НКЭК согласовала частоты для операторов и спецсвязи ВСУ

Для рядовых пользователей главным преимуществом останутся скорость загрузки контента и передача больших файлов. В то же время, низкая задержка делает сервисы более интерактивными и стабильными. При пилотном запуске во Львове и Бородянке максимальная скорость превышала 1 Гбит/с, а средняя составила около 500 Мбит/с, что значительно превышает предыдущие поколения.

Для сравнения, в сетях 4G (LTE) средняя скорость мобильного интернета обычно составляет десятки мегабит в секунду, а пиковая — до нескольких сотен мегабит. В сетях 3G показатели еще ниже — часто на уровне нескольких мегабит в секунду.

По словам Прибитько, принцип работы 5G подобен 4G, но с другими частотными диапазонами. Пилотный проект испытывается под полным контролем военных и по согласованию с ними.

В настоящее время государство тестирует сеть, собирает данные и анализирует совместимость оборудования. Полноценное масштабирование по стране планируется после завершения войны с учетом результатов пилота и ситуации безопасности.

Прибитько отмечает, что запуск пилотной сети не означает отключения или ухудшения работы предыдущих стандартов связи. «Предыдущие поколения — 4G и 2G — продолжают работать. 5G просто добавляется к существующей инфраструктуре», — говорит замминистра.

Читайте также Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)

Это означает, что переход на новую технологию происходит постепенно: покрытие 5G появляется только в отдельных точках, тогда как большинство пользователей продолжают подключаться к 4G или 3G.

Пилот продлится до конца 2026 года. Далее технологию планируют расширить на Киев и Одессу. Полноценный запуск по всей стране только после завершения военного положения. В настоящее время в Минцифры готовят для этого техническую базу.

Потребление электроэнергии и воздействие на батарею смартфона

Базовые станции 5G потребляют больше электроэнергии, чем оборудование предыдущих поколений. «Это плата за мощность и скорость», — признают в Минцифры.

В то же время операторы устанавливают резервные источники питания для поддержки работы станций. При длительном отключении электроэнергии приоритетом будет оставаться стабильность сетей 2G-4G.

Читайте также Число абонентов 5G в мире достигнет 6,4 млрд в 2031 году

Что касается воздействия на батарею смартфона, ситуация зависит от сценария использования.

«Чтобы загрузить большой файл в 4G, устройству может понадобиться минута активной работы. В 5G это происходит через несколько секунд, после чего телефон переходит в режим ожидания. То есть задача выполняется быстрее, и в итоге заряд может экономиться», — объясняет Прибитько.

Увеличится ли стоимость абонентской платы через 5G

Украинские мобильные операторы уверяют, что запуск 5G не приведет к автоматическому повышению тарифов. Воспользоваться новым стандартом связи абоненты смогут в рамках действующих тарифных планов.

