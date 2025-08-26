Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)

Технологии&Авто
4
Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)
Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)
Мобильную связь пятого поколения 5G осенью будут тестировать в трех украинских городах — Львове, Харькове и Бородянке. В Минцифре анонсировали, что к 2030 году Украина планирует полностью перейти с 3G на современные стандарты связи. В то же время развитие сетей 5G происходит по всему миру, наиболее активно — в Северной Америке (именно в США, Канаде), Индии и Китае.
Рассказываем, сколько населения мира имеет доступ к покрытию 5G и 5G среднего диапазона.
Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)
Согласно данным Ericsson Mobility Report, по состоянию на конец 2024 года охват населения мира сетью нового поколения 5G достиг 55%. В то же время 5G среднего диапазона (одна из спектральных категорий 5G, сбалансированная между скоростью, покрытием и задержкой) доступна несколько меньшему количеству населения — 50%.
Читайте также
Самые высокие в мире показатели по охвату 5G и среднему покрытию 5G демонстрирует Северная Америка (95% и 90%), Индия (95% и 95%), Китай (95% и 95%) и Европа, не считая территорию россии: 85% для 5G и только 50% для 5G среднего диапазона.
Ближний Восток и Африка, а также Латинская Америка являются регионами с самым низким общим 5G и средним покрытием, достигнув около 10% и 20% соответственно. Азиатско-Тихоокеанский регион (без территории Китая и Индии) достиг 30% от общего и среднего покрытия сетью 5G.
Следовательно, можно сделать вывод, что Европа сейчас соответствует среднемировому показателю по охвату 5G в среднем диапазоне, но пока не достигла уровней покрытия, которые уже демонстрируют Северная Америка, Китай и Индия.
В то же время эксперты Ericsson Mobility Report прогнозируют, что к концу 2030 года охват населения мира сетью 5G за пределами материкового Китая достигнет около 85%.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems