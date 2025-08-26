Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика) — Finance.ua

Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)
Мобильную связь пятого поколения 5G осенью будут тестировать в трех украинских городах — Львове, Харькове и Бородянке. В Минцифре анонсировали, что к 2030 году Украина планирует полностью перейти с 3G на современные стандарты связи. В то же время развитие сетей 5G происходит по всему миру, наиболее активно — в Северной Америке (именно в США, Канаде), Индии и Китае.
Рассказываем, сколько населения мира имеет доступ к покрытию 5G и 5G среднего диапазона.
Согласно данным Ericsson Mobility Report, по состоянию на конец 2024 года охват населения мира сетью нового поколения 5G достиг 55%. В то же время 5G среднего диапазона (одна из спектральных категорий 5G, сбалансированная между скоростью, покрытием и задержкой) доступна несколько меньшему количеству населения — 50%.
Читайте также
Самые высокие в мире показатели по охвату 5G и среднему покрытию 5G демонстрирует Северная Америка (95% и 90%), Индия (95% и 95%), Китай (95% и 95%) и Европа, не считая территорию россии: 85% для 5G и только 50% для 5G среднего диапазона.
Ближний Восток и Африка, а также Латинская Америка являются регионами с самым низким общим 5G и средним покрытием, достигнув около 10% и 20% соответственно. Азиатско-Тихоокеанский регион (без территории Китая и Индии) достиг 30% от общего и среднего покрытия сетью 5G.
Следовательно, можно сделать вывод, что Европа сейчас соответствует среднемировому показателю по охвату 5G в среднем диапазоне, но пока не достигла уровней покрытия, которые уже демонстрируют Северная Америка, Китай и Индия.
В то же время эксперты Ericsson Mobility Report прогнозируют, что к концу 2030 года охват населения мира сетью 5G за пределами материкового Китая достигнет около 85%.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)
Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции
Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель
5 корейских кроссоверов, которые очень быстро ржавеют
Opel показал Corsa GSE Vision (фото)
ТОП-10 самых популярных мотоциклов на внутреннем рынке (инфографика)