С 2026 года стартует новый скоростной железнодорожный маршрут в Европе

В 2026 году между Парижем и Мюнхеном заработает новый скоростной поезд, позволяющий путешествовать между городами без пересадок. Проект реализуют французская компания SNCF и Deutsche Bahn.

Сегодня добраться из Парижа в Мюнхен можно только с пересадкой — чаще всего в Штутгарте или Мангейме. Такая поездка занимает не менее 6−7 часов и создает неудобства для путешественников. После запуска прямого маршрута время в пути сократится до 4 часов 40 минут.

Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям ЕС в скоростные железнодорожные сообщения, особенно на маршрутах протяженностью менее 1000 километров.

По предварительным планам, ежедневно будут курсировать минимум пять прямых рейсов — как французские поезда TGV, так и немецкие ICE.

Цена

Стоимость билетов пока не озвучена, однако издание оценивает, что цены будут ниже, чем в направлениях Париж-Берлин или Париж-Вена.

По прогнозам, раннее бронирование может обеспечить билеты за 40−50 долларов, в то время как приобретенные незадолго до поездки могут стоить около 150−180 долларов.

В материале также отмечается, что, несмотря на быструю скорость авиаперелета, самолет не является выигрышным вариантом.

Хотя сам полет длится примерно 1,5 часа, с учетом поездки в аэропорт, регистрации, контроля безопасности и возможных задержек общее время равно 4−5 часам.

В то же время прямой поезд Париж-Мюнхен преодолеет маршрут за 4 часа 40 минут, что делает железную дорогу более быстрой и комфортной альтернативой.

