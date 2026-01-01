ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото) Сегодня 05:11 — Технологии&Авто

Dezeen объявило лучшие 10 гаджетов, которые презентовали в 2025 году. Рейтинг составляла редактор издания Рима Сабина Ауф.

Очки с автофокусом от Ixi

В очках нет камеры, экрана, динамика или искусственного интеллекта — всего две «настраиваемые» линзы. Ixi обещают, что линзы будут переключаться из режима чтения в режим дальнего зрения в зависимости от того, куда смотрит пользователь.

Система коммуникации Gaia от Inxects

Экспериментальная система коммуникации превращает сигналы стресса из окружающей среды в физические ощущения в теле пользователя.

Ее создали для архитекторов, стремящихся исследовать и понять состояние окружающей среды. В систему входят жилет и перчатки, оснащенные датчиками.

Кухонная плита Fire for Life от Escea

Производитель каминов Escea использовал свой опыт, чтобы разработать более безопасное решение для открытых очагов, которые люди часто разжигают для приготовления пищи в лагерях беженцев.

Плиту с плоским корпусом изготовили из тонких стальных листов, ее собирает на месте команда ReliefAid.

Neural Band от Meta

Neural Band это дополнение к очкам с искусственным интеллектом от Meta. Это умный контроллер в виде браслета, ставший альтернативой клавиатурам, мышам и голосовым командам. Он подходит даже людям с ограниченной подвижностью рук.

Fairphone 6 от Fairphone

Fairphone 6 можно ремонтировать самостоятельно, он также имеет сменные аксессуары.

В телефоне появился режим «Moments», воспроизводящий опыт использования «думфонов», позволяя пользователям переключаться между обычным интерфейсом и более упрощенным с ограниченным количеством приложений.

Sunbooster от SunLED Life Science

Sunbooster — это устройство, крепящееся к верхней части монитора компьютера и излучающее ближний инфракрасный свет (NIR) для людей, работающих в закрытых помещениях.

NIR невидим, поэтому Sunbooster не имеет чрезвычайно яркого света.

Light Phone 3 от Light and Foxconn

Light Phone 3 это простой телефон, на котором есть только самые необходимые функции.

Он имеет квадратные края, перфорированную металлическую решетку и тактильные ручки. Все приложения, такие как календарь или подкасты, просто подписаны текстом вместо привычных иконок.

Dream Recorder от Modem

Dream Recorder от Modem — это гаджет с открытым кодом на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для спальни.

Его единственная функция — помогать пользователям анализировать свои сны. Устройство создает видео на основе воспоминаний пользователя, что позволяет начать день с личного ритуала, а не с телефона.

Suri 2.0 от Suri

Это усовершенствованная версия электрической зубной щетки, получившая награду Dezeen Award 2022.

Новый дизайн сохранил алюминиевый корпус оригинала, но получил новый двигатель, датчик давления и индукционную зарядку. Компания отказывается от «ненужных» технологий, таких как Bluetooth и интеграции с приложениями.

Наушники Kibu от Batch. Works and Morrama

Наушники Kibu предназначены для самостоятельной сборки и ремонта детьми.

Их изготовили из переработанного биопластика, а все детали взаимозаменяемы и легко соединяются без винтов и клея. Наушники печатают на 3D-принтере на заказ.

