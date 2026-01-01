ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)
Dezeen объявило лучшие 10 гаджетов, которые презентовали в 2025 году. Рейтинг составляла редактор издания Рима Сабина Ауф.
Очки с автофокусом от Ixi
В очках нет камеры, экрана, динамика или искусственного интеллекта — всего две «настраиваемые» линзы. Ixi обещают, что линзы будут переключаться из режима чтения в режим дальнего зрения в зависимости от того, куда смотрит пользователь.
Система коммуникации Gaia от Inxects
Экспериментальная система коммуникации превращает сигналы стресса из окружающей среды в физические ощущения в теле пользователя.
Ее создали для архитекторов, стремящихся исследовать и понять состояние окружающей среды. В систему входят жилет и перчатки, оснащенные датчиками.
Кухонная плита Fire for Life от Escea
Производитель каминов Escea использовал свой опыт, чтобы разработать более безопасное решение для открытых очагов, которые люди часто разжигают для приготовления пищи в лагерях беженцев.
Плиту с плоским корпусом изготовили из тонких стальных листов, ее собирает на месте команда ReliefAid.
Neural Band от Meta
Neural Band это дополнение к очкам с искусственным интеллектом от Meta. Это умный контроллер в виде браслета, ставший альтернативой клавиатурам, мышам и голосовым командам. Он подходит даже людям с ограниченной подвижностью рук.
Fairphone 6 от Fairphone
Fairphone 6 можно ремонтировать самостоятельно, он также имеет сменные аксессуары.
В телефоне появился режим «Moments», воспроизводящий опыт использования «думфонов», позволяя пользователям переключаться между обычным интерфейсом и более упрощенным с ограниченным количеством приложений.
Sunbooster от SunLED Life Science
Sunbooster — это устройство, крепящееся к верхней части монитора компьютера и излучающее ближний инфракрасный свет (NIR) для людей, работающих в закрытых помещениях.
NIR невидим, поэтому Sunbooster не имеет чрезвычайно яркого света.
Light Phone 3 от Light and Foxconn
Light Phone 3 это простой телефон, на котором есть только самые необходимые функции.
Он имеет квадратные края, перфорированную металлическую решетку и тактильные ручки. Все приложения, такие как календарь или подкасты, просто подписаны текстом вместо привычных иконок.
Dream Recorder от Modem
Dream Recorder от Modem — это гаджет с открытым кодом на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для спальни.
Его единственная функция — помогать пользователям анализировать свои сны. Устройство создает видео на основе воспоминаний пользователя, что позволяет начать день с личного ритуала, а не с телефона.
Suri 2.0 от Suri
Это усовершенствованная версия электрической зубной щетки, получившая награду Dezeen Award 2022.
Новый дизайн сохранил алюминиевый корпус оригинала, но получил новый двигатель, датчик давления и индукционную зарядку. Компания отказывается от «ненужных» технологий, таких как Bluetooth и интеграции с приложениями.
Наушники Kibu от Batch. Works and Morrama
Наушники Kibu предназначены для самостоятельной сборки и ремонта детьми.
Их изготовили из переработанного биопластика, а все детали взаимозаменяемы и легко соединяются без винтов и клея. Наушники печатают на 3D-принтере на заказ.
