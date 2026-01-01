0 800 307 555
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Технологии&Авто
16
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)
Dezeen объявило лучшие 10 гаджетов, которые презентовали в 2025 году. Рейтинг составляла редактор издания Рима Сабина Ауф.

Очки с автофокусом от Ixi

В очках нет камеры, экрана, динамика или искусственного интеллекта — всего две «настраиваемые» линзы. Ixi обещают, что линзы будут переключаться из режима чтения в режим дальнего зрения в зависимости от того, куда смотрит пользователь.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Система коммуникации Gaia от Inxects

Экспериментальная система коммуникации превращает сигналы стресса из окружающей среды в физические ощущения в теле пользователя.
Ее создали для архитекторов, стремящихся исследовать и понять состояние окружающей среды. В систему входят жилет и перчатки, оснащенные датчиками.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Кухонная плита Fire for Life от Escea

Производитель каминов Escea использовал свой опыт, чтобы разработать более безопасное решение для открытых очагов, которые люди часто разжигают для приготовления пищи в лагерях беженцев.
Плиту с плоским корпусом изготовили из тонких стальных листов, ее собирает на месте команда ReliefAid.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Neural Band от Meta

Neural Band это дополнение к очкам с искусственным интеллектом от Meta. Это умный контроллер в виде браслета, ставший альтернативой клавиатурам, мышам и голосовым командам. Он подходит даже людям с ограниченной подвижностью рук.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Fairphone 6 от Fairphone

Fairphone 6 можно ремонтировать самостоятельно, он также имеет сменные аксессуары.
В телефоне появился режим «Moments», воспроизводящий опыт использования «думфонов», позволяя пользователям переключаться между обычным интерфейсом и более упрощенным с ограниченным количеством приложений.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Sunbooster от SunLED Life Science

Sunbooster — это устройство, крепящееся к верхней части монитора компьютера и излучающее ближний инфракрасный свет (NIR) для людей, работающих в закрытых помещениях.
NIR невидим, поэтому Sunbooster не имеет чрезвычайно яркого света.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Light Phone 3 от Light and Foxconn

Light Phone 3 это простой телефон, на котором есть только самые необходимые функции.
Он имеет квадратные края, перфорированную металлическую решетку и тактильные ручки. Все приложения, такие как календарь или подкасты, просто подписаны текстом вместо привычных иконок.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Dream Recorder от Modem

Dream Recorder от Modem — это гаджет с открытым кодом на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для спальни.
Его единственная функция — помогать пользователям анализировать свои сны. Устройство создает видео на основе воспоминаний пользователя, что позволяет начать день с личного ритуала, а не с телефона.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Suri 2.0 от Suri

Это усовершенствованная версия электрической зубной щетки, получившая награду Dezeen Award 2022.
Новый дизайн сохранил алюминиевый корпус оригинала, но получил новый двигатель, датчик давления и индукционную зарядку. Компания отказывается от «ненужных» технологий, таких как Bluetooth и интеграции с приложениями.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)

Наушники Kibu от Batch. Works and Morrama

Наушники Kibu предназначены для самостоятельной сборки и ремонта детьми.
Их изготовили из переработанного биопластика, а все детали взаимозаменяемы и легко соединяются без винтов и клея. Наушники печатают на 3D-принтере на заказ.
ТОП-10 гаджетов 2025 года (фото)
По материалам:
The Village Україна
Payment systems