Ford снимает с производства кроссовер Escape

Компания Ford официально завершила производство компактного кроссовера Escape на американском рынке. Последний автомобиль этой модели сошел с конвейера завода Louisville Assembly, поставив точку в истории, продолжавшейся с 2000 года.

Об этом сообщает Carscoops.

История кроссовера Escape

Несмотря на то, что Ford делает ставку на Bronco Sport и пикап Maverick, многие дилеры открыто выражают обеспокоенность таким решением, потому что опасаются, что исчезновение Escape заставит покупателей перейти к конкурентам.

Исторически модель была одной из ключевых в линейке бренда: в пиковом 2017 году продажи Escape превысили 308 тысяч авто. В 2023 году они сократились до около 141 тысяч, а в 2024 несколько выросли — почти до 147 тысяч. За первые 11 месяцев 2025 года Ford продал 132471 Escape.

Этот показатель почти равен результату Bronco Sport за тот же период, однако, по словам дилеров, более традиционный Escape часто продавался со значительными скидками, что делало его более привлекательным для массового покупателя.

Производство Escape и родственного Lincoln Corsair остановили на фоне масштабной модернизации завода в Луисвилле стоимостью $2 млрд.

Предприятие готовится к выпуску среднеразмерного электрического пикапа на новой универсальной платформе электромобилей Ford, старт которого запланирован на 2027 год.

В то же время Corsair, вероятно, сохранит жизнь в виде модели китайского производства.

Представители дилерской сети говорят, что модель играла ключевую роль в доступном сегменте, привлекала новых клиентов и позволяла со временем переводить их на более дорогие модели, сохраняя внутри бренда.

Ее исчезновение может стоить бренду целого поколения клиентов, которые уйдут к конкурентам и больше не вернутся.

В самой Ford с этими оценками не согласны. Компания уверена в потенциале Bronco Sport и Maverick, а также заявляет о разработке пяти новых доступных моделей, которые планируется вывести на рынок до 2030 года.

До того времени дилерам придется работать с имеющейся линейкой и убеждать покупателей оставаться с брендом даже без одного из его самых популярных кроссоверов.

