Ford сокращает планы по производству электромобилей из-за убытков
Ford зафиксировала убытки в $19,5 млрд и объявила об изменении стратегии электромобилей.
Об этом сообщает The New York Times.
Что произошло
Компания Ford заявила о пересмотре стратегии развития электромобилей: компания сокращает производство авто на аккумуляторах и делает больше упор на гибридах и бензиновых моделях. Ford признали, что переоценили спрос на электромобили и недооценили стабильность рынка традиционных авто.
Решение предусматривает пересмотр работы нескольких заводов в США. В частности, предприятие в Теннесси, которое планировали использовать для производства электрического пикапа, будет выпускать бензиновую модель.
Компания также отказывается от электрического коммерческого фургона и будет запускать бензиновые и гибридные авто в Огайо. Электрический F-150 Lightning, производство которого приостановили еще в октябре, больше не будет полностью электромобилем — модель оснастят бензиновым генератором для подзарядки аккумулятора.
Читайте также
В то же время, Ford не полностью отказывается от электромобилей. Компания подтвердила планы выпустить средний электрический пикап примерной стоимостью $30 000 в 2027 году. Технологии для него планируется использовать и в других моделях.
СЕО Ford Джим Фарли считает, что переход к гибридам сделает компанию более прибыльной и поможет защититься от китайских автопроизводителей. По его словам, Ford лучше понимает американских покупателей пикапов и сможет конкурировать даже в случае выхода более дешевых моделей из Китая на глобальный рынок.
Впрочем, часть экспертов предостерегает: если интерес к электромобилям в США снова резко возрастет, Ford может оказаться в уязвимой позиции. Сама компания настаивает, что сохраняет гибкость и сможет быстро увеличить производство EV в случае изменения рыночных условий.
Поделиться новостью
Также по теме
Ford сокращает планы по производству электромобилей из-за убытков
Китайские полицейские стали использовать смарт-очки с ИИ
Firefox превратится в «современный AI-браузер»
OpenAI представила обновленную модель ChatGPT Images
Техническое состояние авто в Украине хотят проверять прямо на дорогах
Tesla может потерять ключевой рынок США — причины