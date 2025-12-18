Ford сокращает планы по производству электромобилей из-за убытков Сегодня 01:35 — Технологии&Авто

Ford сокращает планы по производству электромобилей из-за убытков

Ford зафиксировала убытки в $19,5 млрд и объявила об изменении стратегии электромобилей.

Об этом сообщает The New York Times.

Что произошло

Компания Ford заявила о пересмотре стратегии развития электромобилей: компания сокращает производство авто на аккумуляторах и делает больше упор на гибридах и бензиновых моделях. Ford признали, что переоценили спрос на электромобили и недооценили стабильность рынка традиционных авто.

Решение предусматривает пересмотр работы нескольких заводов в США. В частности, предприятие в Теннесси, которое планировали использовать для производства электрического пикапа, будет выпускать бензиновую модель.

Компания также отказывается от электрического коммерческого фургона и будет запускать бензиновые и гибридные авто в Огайо. Электрический F-150 Lightning, производство которого приостановили еще в октябре, больше не будет полностью электромобилем — модель оснастят бензиновым генератором для подзарядки аккумулятора.

В то же время, Ford не полностью отказывается от электромобилей. Компания подтвердила планы выпустить средний электрический пикап примерной стоимостью $30 000 в 2027 году. Технологии для него планируется использовать и в других моделях.

СЕО Ford Джим Фарли считает, что переход к гибридам сделает компанию более прибыльной и поможет защититься от китайских автопроизводителей. По его словам, Ford лучше понимает американских покупателей пикапов и сможет конкурировать даже в случае выхода более дешевых моделей из Китая на глобальный рынок.

Впрочем, часть экспертов предостерегает: если интерес к электромобилям в США снова резко возрастет, Ford может оказаться в уязвимой позиции. Сама компания настаивает, что сохраняет гибкость и сможет быстро увеличить производство EV в случае изменения рыночных условий.

