Firefox превратится в «современный AI-браузер»

Mozilla Corporation объявила о назначении Энтони Энзор-ДеМео на должность генерального директора. Под его руководством компания планирует масштабную трансформацию Firefox — браузер должен стать не просто инструментом для веб-серфинга, а полноценной платформой с встроенным искусственным интеллектом.

При этом новый глава компании подчеркнул, что внедрение технологий не пойдет вразрез с конфиденциальностью. Пользователи получат полный контроль над функциями: работа AI будет прозрачная, а сами инструменты полностью отключаются, если они не нужны владельцу устройства.

Кроме того, Firefox предложит сразу несколько нейросетевых моделей на выбор, в том числе с открытым исходным кодом и проприетарные от крупных компаний — вероятно, речь о нейросетях OpenAI, Google и Anthropic.

До этого назначения Энзор-ДеМео занимал должность генерального менеджера Firefox. Он сменил на должности Лору Чемберс, временно исполняющую обязанности руководителя компании.

