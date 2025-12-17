Firefox превратится в «современный AI-браузер»
Mozilla Corporation объявила о назначении Энтони Энзор-ДеМео на должность генерального директора. Под его руководством компания планирует масштабную трансформацию Firefox — браузер должен стать не просто инструментом для веб-серфинга, а полноценной платформой с встроенным искусственным интеллектом.
При этом новый глава компании подчеркнул, что внедрение технологий не пойдет вразрез с конфиденциальностью. Пользователи получат полный контроль над функциями: работа AI будет прозрачная, а сами инструменты полностью отключаются, если они не нужны владельцу устройства.
Кроме того, Firefox предложит сразу несколько нейросетевых моделей на выбор, в том числе с открытым исходным кодом и проприетарные от крупных компаний — вероятно, речь о нейросетях OpenAI, Google и Anthropic.
До этого назначения Энзор-ДеМео занимал должность генерального менеджера Firefox. Он сменил на должности Лору Чемберс, временно исполняющую обязанности руководителя компании.
Поделиться новостью
Также по теме
Firefox превратится в «современный AI-браузер»
OpenAI представила обновленную модель ChatGPT Images
Техническое состояние авто в Украине хотят проверять прямо на дорогах
Tesla может потерять ключевой рынок США — причины
Украинский автопарк стареет: где продают самые молодые и самые старые подержанные автомобили
Оператор платежной системы PayPal решил создать собственный банк