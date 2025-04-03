Mozilla выпустила почтовый сервис-конкурент Gmail и Outlook — Finance.ua
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Mozilla выпустила почтовый сервис-конкурент Gmail и Outlook

Технологии&Авто
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Mozilla выпустила почтовый сервис-конкурент Gmail и Outlook
Mozilla выпустила почтовый сервис-конкурент Gmail и Outlook
Mozilla, известная, прежде всего, благодаря Firefox, стремится расширить возможности своего открытого почтового клиента Thunderbird и превратить его в более комплексную коммуникационную платформу. Команда разработчиков постепенно вводит дополнительные сервисы, которые в перспективе могут стать новым источником дохода.
Об этом пишет The Register.
Thunderbird пытается сдержать отток пользователей к крупным коммерческим решениям типа Gmail и Microsoft Office 365. Разработчики признают, что эти сервисы предлагают как «жесткие» механизмы удержания пользователей (из-за вопроса совместимости со сторонними клиентами), так и «мягкие» (благодаря удобству и интеграции с облачными).
Чтобы сохранить позиции, команда Thunderbird стремится предложить собственную открытую экосистему, которая полностью отвечала бы принципам open source и оставалась дружественной к свободе пользователя. По оценкам разработчиков сложно точно измерить отток, поскольку Mozilla не публикует данные о пользователях Thunderbird.
Среди новых разработок команда Mozilla выделяет четыре сервиса, которые находятся на разных этапах внедрения и могут быть объединены под брендом Thunderbird Pro или под названием Thundermail:
  • Thunderbird Appointment — ​​инструмент планирования, позволяющий делиться ссылкой для записи на удобное время в календаре.
  • Thunderbird Send — возрожденная версия Firefox Send (сервис 2019 года), переписанная под более гибкие сценарии передачи файлов.
  • Thunderbird Assist — пока не выпущенный сервис искусственного интеллекта с опциями локальной обработки данных (при наличии соответствующего «железа») или конфиденциального облачного распознавания вместе с партнером Flower Labs.
  • Thundermail — хостинг электронной почты, основанный на стеке Stalwart с поддержкой JMAP (JSON Meta Application Protocol) — потенциального преемника IMAP.
Часть этих сервисов потребует от пользователей оплаты, ведь поддержка облачной инфраструктуры требует значительных затрат.
В то же время планируется, что активным участникам сообщества Thunderbird эти сервисы могут быть доступны бесплатно, а для других пользователей будет применена платная подписка. Когда платная пользовательская база позволит удерживать сервисы, появятся бесплатные версии с определенными ограничениями.
По материалам:
Novyny.live
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