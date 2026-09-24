Экономичнее и дешевле: Honda начнет производить гибридные авто

Новая гибридная силовая установка должна сделать автомобили более экономичными — ожидается улучшение показателя более чем на 10%. В то же время ее производство должно стоить примерно на 30% дешевле нынешней системы.
Какой будет новая гибридная система Honda
Пятое поколение гибридной системы получит новый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с непосредственным впрыском и два электромотора. Новая установка должна заменить нынешнюю, которую Honda использует, в частности Accord, Civic, CR-V, HR-V и Prelude.
После старта производства в Канаде новые гибридные модели планируют выпускать в США.
Автомобили с новой системой, вероятно, получат и технологию S+ Shift, имитирующую переключение передач. Подобную технологию уже использует Prelude.
Новые модели будут строить на следующем поколении среднеразмерной платформы Honda. Вместе с новой гибридной системой конструкция будет примерно на 90 кг легче аналогичной конструкции нынешних моделей.
Кроме того, Honda планирует распространить на модельный ряд систему Motion Management System. Она использует шестиосный инерционный модуль, который анализирует движение автомобиля и автоматически корректирует работу тормозов и крутящий момент электромоторов для улучшения управляемости.