Экономичнее и дешевле: Honda начнет производить гибридные авто

Honda в следующем году планирует начать производство нового поколения гибридных автомобилей. Первой моделью станет CR-V Hybrid — ее выпуск хотят запустить в Канаде уже в феврале 2027 года.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Новая гибридная силовая установка должна сделать автомобили более экономичными — ожидается улучшение показателя более чем на 10%. В то же время ее производство должно стоить примерно на 30% дешевле нынешней системы.

Какой будет новая гибридная система Honda

Пятое поколение гибридной системы получит новый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с непосредственным впрыском и два электромотора. Новая установка должна заменить нынешнюю, которую Honda использует, в частности Accord, Civic, CR-V, HR-V и Prelude.

После старта производства в Канаде новые гибридные модели планируют выпускать в США.

Автомобили с новой системой, вероятно, получат и технологию S+ Shift, имитирующую переключение передач. Подобную технологию уже использует Prelude.

Новые модели будут строить на следующем поколении среднеразмерной платформы Honda. Вместе с новой гибридной системой конструкция будет примерно на 90 кг легче аналогичной конструкции нынешних моделей.