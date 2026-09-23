Оперативная память может подешеветь в 2027 году — прогноз Acer Сегодня 05:13 — Технологии&Авто Цены на комплектующие начнут снижаться во второй половине 2027 года

Цены на компьютеры могут продолжить расти до конца 2026 года, однако уже в следующем году ситуация способна измениться. В Acer ожидают, что после стабилизации первой половины 2027 года стоимость ПК начнет снижаться.

Об этом пишет Новости. Live со ссылкой на Tom’s Hardware.

Когда цены на компьютеры могут начать снижаться

Глава и генеральный директор Acer Джейсон Чен ожидает, что цены на комплектующие начнут снижаться во второй половине 2027 года. По его словам, сейчас дефицит касается преимущественно отдельных дорогостоящих компонентов, среди которых LPDDR5X-9600 и чипы Nvidia N1 и N1X.

В то же время, покупателям еще придется столкнуться с подорожанием. Из-за задержки между изменением закупочной стоимости комплектующих и розничными ценами Чен прогнозирует рост стоимости ПК на 5−20% к концу 2026 года.

В первой половине 2027 года цены, по его оценке, должны стабилизироваться, а затем начать снижаться.

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Чен также не согласился с прогнозами отдельных производителей памяти о том, что дефицит может продолжаться до 2030 года или даже дольше. По его мнению, крупные поставщики заинтересованы в том, чтобы как можно дольше сохранять высокую маржу, поэтому говорят о длительном периоде высоких цен.

Руководитель Acer утверждает, что запасов памяти и SSD достаточно, а дефицит процессоров ограничивается определенными моделями.

Дополнительное давление на цены, по его словам, могут создать китайские производители памяти, предлагающие более дешевые решения. Acer вместе с HP и Asus уже начал использовать чипы CXMT в части своих продуктов, а в некоторых моделях Lenovo в Германии обнаружили SSD от YMTC.