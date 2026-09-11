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OpenAI и Samsung будут совместно разрабатывать новое поколение ИИ-чипов

Технологии&Авто
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OpenAI называет Samsung Electronics одним из самых крупных корпоративных пользователей ChatGPT в мире.
OpenAI называет Samsung Electronics одним из самых крупных корпоративных пользователей ChatGPT в мире.
OpenAI углубляет сотрудничество с Samsung Electronics в области полупроводников. Компании совметсно работают над чипами нового поколения.
Об этом сообщает Reuters.
OpenAI параллельно развивает собственные ИИ-чипы и сотрудничает с несколькими крупными производителями полупроводников.
По словам генерального менеджера OpenAI Korea Гаррисона Кима, сотрудничество вокруг чипов стало одним из направлений, в котором компании достигли наибольшего прогресса.
«Одно из направлений, где мы достигли наибольшего прогресса и признания вместе с Samsung Electronics, является совместное производство и исследование чипов следующего поколения, которые мы разрабатываем», — сказал Ким. Он ожидает, что спрос на память продолжит расти вместе с потребностью в более мощных чипах для более сложных вычислений. Поэтому сотрудничество с южнокорейскими производителями полупроводников остается одним из приоритетов OpenAI Korea.
Дополнительных деталей о характеристиках чипов, распределении обязанностей между компаниями или сроках их выпуска он не раскрыл.

Как Samsung расширяет использование ChatGPT

OpenAI называет Samsung Electronics одним из самых крупных корпоративных пользователей ChatGPT в мире.
По словам Кима, сотрудники Samsung в Южной Корее и других странах используют ChatGPT в исследованиях и разработке, маркетинге и продажах.
В июне Samsung также разрешила сотрудникам подразделения Device eXperience, отвечающего за смартфоны, телевизоры и бытовую технику, использовать внутри компании ChatGPT, Gemini от Google и Claude от Anthropic.
К концу августа 2026 года количество пользователей ChatGPT Enterprise в южнокорейских компаниях и учреждениях возросла примерно в 28 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абсолютное количество корпоративных пользователей OpenAI не раскрыло.
По данным Reuters, к концу прошлого года Южная Корея также была крупнейшим рынком ChatGPT по количеству платных подписчиков после США.

Работа OpenAI с чипами

Reuters пишет, что в июне OpenAI представила свой первый кастомный ИИ-чип под названием Jalapeno, который был разработан совместно с Broadcom для выполнения задач ИИ-инференса (обработки запросов в таких приложениях, как ChatGPT). Тогда же сообщалось, что его производством будет заниматься тайваньская TSMC.
Кроме того, в 2025 году Samsung Electronics и SK Hynix подписали соглашения о намерениях поставлять чипы памяти для масштабного проекта инновационного дата-центра OpenAI под названием Stargate.
По материалам:
ain
OpenAISamsungИИ
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