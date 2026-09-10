0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП самых популярных гибридов в Украине в августе

Технологии&Авто
140
Гибридное авто
Гибридное авто
Спрос на гибридные автомобили в Украине заметно вырос: в августе автопарк страны пополнился почти 3,9 тыс. легковых автомобилей с гибридными силовыми установками. Это на 38% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Какие гибриды выбирали украинцы

По данным Укравтопрома, новые автомобили составили 42% от общего количества гибридов, зарегистрированных в августе. Для сравнения, в августе 2025 года их доля была 56%.
Среди новых легковых гибридов наибольшим спросом пользовались:
  • Toyota RAV-4 — 430 авто;
  • Toyota Yaris Cross — 153;
  • Toyota Camry — 133.
Среди импортированных гибридных авто с пробегом лидером стал Ford Fusion US — 138 авто.
В тройку самых популярных также вошли Ford Escape — 129 авто и Kia Niro — 121.
Ранее мы сообщали, что электромобили, которые еще несколько лет назад обычно стоили дороже машин с бензиновыми двигателями, постепенно становятся доступнее. Новые данные показывают, что в прошлом году средняя мировая цена электромобиля составляла около $37 000. Это уже примерно на $2 000 меньше средней цены гибридного автомобиля — около $39 000.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГибридАвтоУкравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems