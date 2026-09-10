ТОП самых популярных гибридов в Украине в августе

Спрос на гибридные автомобили в Украине заметно вырос: в августе автопарк страны пополнился почти 3,9 тыс. легковых автомобилей с гибридными силовыми установками. Это на 38% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Какие гибриды выбирали украинцы
По данным Укравтопрома, новые автомобили составили 42% от общего количества гибридов, зарегистрированных в августе. Для сравнения, в августе 2025 года их доля была 56%.
Среди новых легковых гибридов наибольшим спросом пользовались:
Toyota RAV-4 — 430 авто;
Toyota Yaris Cross — 153;
Toyota Camry — 133.
Среди импортированных гибридных авто с пробегом лидером стал Ford Fusion US — 138 авто.
В тройку самых популярных также вошли Ford Escape — 129 авто и Kia Niro — 121.
Ранее мы сообщали, что электромобили, которые еще несколько лет назад обычно стоили дороже машин с бензиновыми двигателями, постепенно становятся доступнее. Новые данные показывают, что в прошлом году средняя мировая цена электромобиля составляла около $37 000. Это уже примерно на $2 000 меньше средней цены гибридного автомобиля — около $39 000.