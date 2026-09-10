ТОП самых популярных гибридов в Украине в августе Сегодня 20:01 — Технологии&Авто Гибридное авто

Спрос на гибридные автомобили в Украине заметно вырос: в августе автопарк страны пополнился почти 3,9 тыс. легковых автомобилей с гибридными силовыми установками. Это на 38% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Какие гибриды выбирали украинцы

По данным Укравтопрома, новые автомобили составили 42% от общего количества гибридов, зарегистрированных в августе. Для сравнения, в августе 2025 года их доля была 56%.

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Среди новых легковых гибридов наибольшим спросом пользовались:

Toyota RAV-4 — 430 авто;

Toyota Yaris Cross — 153;

Toyota Camry — 133.

Среди импортированных гибридных авто с пробегом лидером стал Ford Fusion US — 138 авто.

В тройку самых популярных также вошли Ford Escape — 129 авто и Kia Niro — 121.