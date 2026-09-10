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Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств

Технологии&Авто
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Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств
Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств
Apple 9 сентября провела большую презентацию, показав сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.
Рассказываем о главном из осенней презентации Apple.

iPhone Duo

Одной из главных новинок стал первый складной смартфон Apple — iPhone Duo. Он получил два дисплея: наружный на 5,4 дюйма и внутренний Super Retina XDR на 7,6 дюйма.
В разложенном виде это самый тонкий смартфон iPhone в истории компании. Устройство работает только с eSIM — физического слота для SIM-карт нет.
Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств
Duo поддерживает одновременную работу двух приложений на большом экране. Смартфон также можно оставлять полусложенным — система автоматически меняет интерфейс в зависимости от положения устройства.
Цена iPhone Duo в США стартует от $1999. Продажи начнутся 23 октября.
Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили новый процессор A20 Pro. По данным Apple, чип создан по 2-нанометровому техпроцессу, а его графическая часть стала на 40% быстрее предыдущего поколения. Для продолжительных нагрузок компания также изменила систему охлаждения.
iPhone 18 Pro получил 48-мегапиксельную основную камеру со сменной диафрагмой. Она может открываться шире при слабом освещении, чтобы захватывать больше света.
Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств
Dynamic Island стал примерно на 35% меньше и теперь может одновременно отображать до трех Live Activities.
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Автономность также увеличилась: до 36 часов воспроизведения видео на iPhone 18 Pro и до 45 часов на Pro Max.
Новый цвет — Burgundy, который раньше в слухах часто называли «Темная вишня». В общей сложности доступны четыре варианта окраски.
Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств
В США цена iPhone 18 Pro стартует от $1199 за 256 ГБ, а iPhone 18 Pro Max — от $1299. Предварительные заказы будут открыты 12 сентября, продажи стартуют 18 сентября.

AirPods 5

Apple также представила AirPods 5 с активным шумопоглощением, поддержкой Siri и переводом в реальном времени.
Наушники доступны в двух вариантах — за $129 в базовой версии и $149 с беспроводным кейсом. В продажу они поступят 18 сентября.
Версии отличаются не только комплектацией, но и возможностями управления. Более дорогая модель имеет на ножках наушников сенсорную панель для регулировки громкости свайпами.
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, www.engadget.com
Для нее также заявлена ​​большая автономность — до 5 часов прослушивания с включенным шумоподавлением или до 22 часов вместе с кейсом.
Обе версии поддерживают Adaptive Audio. Функция автоматически объединяет активное шумоподавление и режим прозрачности в зависимости от окружающего шума.
Conversation Awareness автоматически уменьшает громкость, когда пользователь начинает говорить.
AirPods 5 также поддерживают Live Translation. Для работы функции наушники необходимо подключить к совместимому iPhone с включенными возможностями Apple Intelligence.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 получили обновленные датчики, позволяющие чаще измерять пульс — каждые несколько секунд.
Также появилась функция Live Rewind, позволяющая вернуться и прочитать последние 15 секунд разговора.
Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств
Функция Readiness анализирует активность, сон и показатели пользователя и формирует оценку готовности к нагрузкам.
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Приложение Health было переделано с применением искусственного интеллекта для персонализированных советов. Часы также будут показывать биологический возраст и напоминать, когда пора отдохнуть.
Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств
www.macrumors.com
Каждое утро устройство будет анализировать активность, пульс и качество сна и выдавать единый балл способности организма к нагрузкам в течение дня. Это обновление выйдет позже в этом году.
Цена в США: Apple Watch Series 12 — от $400, Ultra 4 — от $800.

iOS 27

В ходе презентации Apple также объявила дату релиза iOS 27. Обновление для всех совместимых iPhone выйдет 14 сентября.
iOS 27 доступна в бета-версии для разработчиков с июня, а публичная бета-версия — с июля.
Обновление будет доступно для следующих моделей:
  • iPhone 18 Pro;
  • iPhone 18 Pro Max;
  • iPhone Duo;
  • iPhone 17e;
  • iPhone 17;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max;
  • iPhone Air;
  • iPhone 16e;
  • iPhone 16;
  • iPhone 16 Plus;
  • iPhone 16 Pro;
  • iPhone 16 Pro Max;
  • iPhone 15;
  • iPhone 15 Plus;
  • iPhone 15 Pro;
  • iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 14;
  • iPhone 14 Plus;
  • iPhone 14 Pro;
  • iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 13;
  • iPhone 13 mini;
  • iPhone 13 Pro;
  • iPhone 13 Pro Max;
  • iPhone 12;
  • iPhone 12 mini;
  • iPhone 12 Pro;
  • iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone SE (2-го поколения и более новые версии).
В этот раз Apple не представила базовый iPhone 18, новые Mac, iPad или обновленные AirPods Pro.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ТехнологииAppleiPhone
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