Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств

Apple 9 сентября провела большую презентацию, показав сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.
Одной из главных новинок стал первый складной смартфон Apple — iPhone Duo. Он получил два дисплея: наружный на 5,4 дюйма и внутренний Super Retina XDR на 7,6 дюйма.
В разложенном виде это самый тонкий смартфон iPhone в истории компании. Устройство работает только с eSIM — физического слота для SIM-карт нет.
Duo поддерживает одновременную работу двух приложений на большом экране. Смартфон также можно оставлять полусложенным — система автоматически меняет интерфейс в зависимости от положения устройства.
Цена iPhone Duo в США стартует от $1999. Продажи начнутся 23 октября.
iPhone 18 Pro и 18 Pro Max
Флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили новый процессор A20 Pro. По данным Apple, чип создан по 2-нанометровому техпроцессу, а его графическая часть стала на 40% быстрее предыдущего поколения. Для продолжительных нагрузок компания также изменила систему охлаждения.
iPhone 18 Pro получил 48-мегапиксельную основную камеру со сменной диафрагмой. Она может открываться шире при слабом освещении, чтобы захватывать больше света.
Dynamic Island стал примерно на 35% меньше и теперь может одновременно отображать до трех Live Activities.