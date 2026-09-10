Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств Сегодня 10:00 — Технологии&Авто Первый складной iPhone и iPhone 18 Pro: Apple представила новое поколение устройств

Apple 9 сентября провела большую презентацию, показав сразу несколько новых устройств. Среди главных новинок — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также обновление iOS 27.

Рассказываем о главном из осенней презентации Apple

iPhone Duo

Одной из главных новинок стал первый складной смартфон Apple — iPhone Duo. Он получил два дисплея: наружный на 5,4 дюйма и внутренний Super Retina XDR на 7,6 дюйма.

В разложенном виде это самый тонкий смартфон iPhone в истории компании. Устройство работает только с eSIM — физического слота для SIM-карт нет.

Duo поддерживает одновременную работу двух приложений на большом экране. Смартфон также можно оставлять полусложенным — система автоматически меняет интерфейс в зависимости от положения устройства.

Цена iPhone Duo в США стартует от $1999. Продажи начнутся 23 октября.

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили новый процессор A20 Pro. По данным Apple, чип создан по 2-нанометровому техпроцессу, а его графическая часть стала на 40% быстрее предыдущего поколения. Для продолжительных нагрузок компания также изменила систему охлаждения.

iPhone 18 Pro получил 48-мегапиксельную основную камеру со сменной диафрагмой. Она может открываться шире при слабом освещении, чтобы захватывать больше света.

Dynamic Island стал примерно на 35% меньше и теперь может одновременно отображать до трех Live Activities.

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Автономность также увеличилась: до 36 часов воспроизведения видео на iPhone 18 Pro и до 45 часов на Pro Max.

Новый цвет — Burgundy, который раньше в слухах часто называли «Темная вишня». В общей сложности доступны четыре варианта окраски.

В США цена iPhone 18 Pro стартует от $1199 за 256 ГБ, а iPhone 18 Pro Max — от $1299. Предварительные заказы будут открыты 12 сентября, продажи стартуют 18 сентября.

AirPods 5

Apple также представила AirPods 5 с активным шумопоглощением, поддержкой Siri и переводом в реальном времени.

Наушники доступны в двух вариантах — за $129 в базовой версии и $149 с беспроводным кейсом. В продажу они поступят 18 сентября.

Версии отличаются не только комплектацией, но и возможностями управления. Более дорогая модель имеет на ножках наушников сенсорную панель для регулировки громкости свайпами.



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Для нее также заявлена ​​большая автономность — до 5 часов прослушивания с включенным шумоподавлением или до 22 часов вместе с кейсом.

Обе версии поддерживают Adaptive Audio. Функция автоматически объединяет активное шумоподавление и режим прозрачности в зависимости от окружающего шума.

Conversation Awareness автоматически уменьшает громкость, когда пользователь начинает говорить.

AirPods 5 также поддерживают Live Translation. Для работы функции наушники необходимо подключить к совместимому iPhone с включенными возможностями Apple Intelligence.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 получили обновленные датчики, позволяющие чаще измерять пульс — каждые несколько секунд.

Также появилась функция Live Rewind, позволяющая вернуться и прочитать последние 15 секунд разговора.

Функция Readiness анализирует активность, сон и показатели пользователя и формирует оценку готовности к нагрузкам.

Приложение Health было переделано с применением искусственного интеллекта для персонализированных советов. Часы также будут показывать биологический возраст и напоминать, когда пора отдохнуть.

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Каждое утро устройство будет анализировать активность, пульс и качество сна и выдавать единый балл способности организма к нагрузкам в течение дня. Это обновление выйдет позже в этом году.

Цена в США: Apple Watch Series 12 — от $400, Ultra 4 — от $800.

iOS 27

В ходе презентации Apple также объявила дату релиза iOS 27. Обновление для всех совместимых iPhone выйдет 14 сентября.

iOS 27 доступна в бета-версии для разработчиков с июня, а публичная бета-версия — с июля.

Обновление будет доступно для следующих моделей:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone Duo;

iPhone 17e;

iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone Air;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2-го поколения и более новые версии).