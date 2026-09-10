Aston Martin представил первый дорожный мотоцикл AMB 002 Roadster 10.09.2026, 01:08 — Технологии&Авто Каждый AMB 002 Roadster будет собираться вручную, media.astonmartin.com

Aston Martin совместно с производителем мотоциклов Brough Superior представил AMB 002 Roadster — первый мотоцикл марки, допущенный к использованию на дорогах общего пользования. Серию ограничат 300 экземпляров, а первые поставки клиентам ожидают в третьем квартале 2027 года.

Об этом сообщает Motor1.

Ограниченная серия ручной сборки

Каждый AMB 002 Roadster будет собираться вручную, а не на конвейере. Это первая дорожная модель в сотрудничестве Aston Martin и Brough Superior. Ранее компании создали трековые мотоциклы AMB 001 и AMB 001 Pro, не предназначенные для эксплуатации на публичных дорогах.

Серию ограничат 300 экземплярами, media.astonmartin.com

Главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман заявил, что создание дорожного мотоцикла было давней целью после выпуска двух трековых моделей. По его словам, AMB 002 Roadster стал адаптацией этой идеи для дорог общего использования.

Двигатель и титановое шасси

Мотоцикл получил новый четырехтактный V-образный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 1083 кубических сантиметра. Его разработали специально для этой модели, а не адаптировали из имеющегося силового агрегата Brough Superior. Заявленная мощность составляет 130 л. с., крутящий момент — 81 фунт-фут.

Мотоцикл получил новый четырехтактный V-образный двухцилиндровый двигатель, media.astonmartin.com

Заявленная масса AMB 002 Roadster составляет 419 фунтов, а распределение веса между осями — 50:50. Рама изготовлена ​​из титана и весит 11 фунтов. Впереди установлена ​​подвеска Fior с двойными поперечными рычагами вместо обычной телескопической вилки.

Дизайн в стиле Aston Martin

Во внешнем облике мотоцикла использовали стилистические решения, отсылаемые к автомобилям Aston Martin Vanquish, Valkyrie и Valhalla.