Google дает студентам год бесплатного AI Plus и запускает студенческий хаб Сегодня 09:22 — Технологии&Авто Студентка учится

С началом нового учебного года Google обновил Gemini и добавил несколько инструментов для обучения. Также для студентов в Украине доступно предложение с бесплатным Google AI Plus на один год. Она предусматривает доступ к Gemini Omni, увеличенным лимитам использования Gemini и 400 ГБ облачного хранилища.

Об этом говорится в блоге Google

Бесплатный Google AI Plus

Тарифный план Google AI Plus предоставляет расширенный доступ к следующим функциям и преимуществам:

приложение Gemini;

Gemini в Gmail;

Google Flow;

Google Flow Music;

Gemini Notebook;

хранилище на 400 ГБ или 2 ТБ.

Студенческий хаб

В приложении Gemini появился отдельный студенческий хаб, в котором собраны обучающие инструменты. С его помощью можно создавать конспекты, карты для запоминания и тренировочные тесты.

Также в Gemini доступны обучающие блокноты. Пользователь может загрузить собственные материалы, например конспекты лекций, после чего система формирует учебный план для детальной проработки темы.

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Инструмент также может предложить диагностический тест, чтобы определить пробелы в знаниях, а затем создать короткие персонализированные уроки и тесты. Прогресс можно отслеживать с помощью интерактивной панели.

В ближайшие недели к учебным заметкам должны добавить графики и изображения. При наличии соответствующего разрешения Gemini также сможет добавлять ключевые даты — в частности, экзамены и дедлайны — непосредственно в Google Календарь.

Интерактивные модели и исследования голосом

Для визуальной обработки информации Gemini может создавать интерактивные визуализации. Система генерирует таблицы, сетки, модели и 3D-симуляции в зависимости от запроса.

К примеру, по запросу о работе ДНК можно получить трехмерную модель, которую можно вращать и приближать. Среди других примеров — визуализация преобразования энергии маятника или интерактивная таблица для анализа cash burn rate.

Еще одна функция — Gemini Live, которая позволяет обсуждать учебные задания и материалы голосом. Система также может работать с материалами из Google Диска.

Google начинает развертывать Deep Research в Gemini Live. Функция позволяет запускать многошаговые исследования, а после завершения отчета — обсуждать его результаты голосом, задавать дополнительные вопросы и уточнять отдельные детали.