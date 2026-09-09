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Google дает студентам год бесплатного AI Plus и запускает студенческий хаб

Технологии&Авто
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Студентка учится
Студентка учится
С началом нового учебного года Google обновил Gemini и добавил несколько инструментов для обучения. Также для студентов в Украине доступно предложение с бесплатным Google AI Plus на один год. Она предусматривает доступ к Gemini Omni, увеличенным лимитам использования Gemini и 400 ГБ облачного хранилища.
Об этом говорится в блоге Google.

Бесплатный Google AI Plus

Тарифный план Google AI Plus предоставляет расширенный доступ к следующим функциям и преимуществам:
  • приложение Gemini;
  • Gemini в Gmail;
  • Google Flow;
  • Google Flow Music;
  • Gemini Notebook;
  • хранилище на 400 ГБ или 2 ТБ.
Google дает студентам год бесплатного AI Plus и запускает студенческий хаб

Студенческий хаб

В приложении Gemini появился отдельный студенческий хаб, в котором собраны обучающие инструменты. С его помощью можно создавать конспекты, карты для запоминания и тренировочные тесты.
Также в Gemini доступны обучающие блокноты. Пользователь может загрузить собственные материалы, например конспекты лекций, после чего система формирует учебный план для детальной проработки темы.
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Инструмент также может предложить диагностический тест, чтобы определить пробелы в знаниях, а затем создать короткие персонализированные уроки и тесты. Прогресс можно отслеживать с помощью интерактивной панели.
В ближайшие недели к учебным заметкам должны добавить графики и изображения. При наличии соответствующего разрешения Gemini также сможет добавлять ключевые даты — в частности, экзамены и дедлайны — непосредственно в Google Календарь.

Интерактивные модели и исследования голосом

Для визуальной обработки информации Gemini может создавать интерактивные визуализации. Система генерирует таблицы, сетки, модели и 3D-симуляции в зависимости от запроса.
К примеру, по запросу о работе ДНК можно получить трехмерную модель, которую можно вращать и приближать. Среди других примеров — визуализация преобразования энергии маятника или интерактивная таблица для анализа cash burn rate.
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Еще одна функция — Gemini Live, которая позволяет обсуждать учебные задания и материалы голосом. Система также может работать с материалами из Google Диска.
Google начинает развертывать Deep Research в Gemini Live. Функция позволяет запускать многошаговые исследования, а после завершения отчета — обсуждать его результаты голосом, задавать дополнительные вопросы и уточнять отдельные детали.
По словам Google, студенческий хаб, учебные блокноты, интерактивные визуализации и Deep Research в Gemini Live постепенно становятся доступными пользователям Gemini.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СтудентыВУЗИИGoogle
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