Google дает студентам год бесплатного AI Plus и запускает студенческий хаб

С началом нового учебного года Google обновил Gemini и добавил несколько инструментов для обучения. Также для студентов в Украине доступно предложение с бесплатным Google AI Plus на один год. Она предусматривает доступ к Gemini Omni, увеличенным лимитам использования Gemini и 400 ГБ облачного хранилища.
Инструмент также может предложить диагностический тест, чтобы определить пробелы в знаниях, а затем создать короткие персонализированные уроки и тесты. Прогресс можно отслеживать с помощью интерактивной панели.
В ближайшие недели к учебным заметкам должны добавить графики и изображения. При наличии соответствующего разрешения Gemini также сможет добавлять ключевые даты — в частности, экзамены и дедлайны — непосредственно в Google Календарь.
Интерактивные модели и исследования голосом
Для визуальной обработки информации Gemini может создавать интерактивные визуализации. Система генерирует таблицы, сетки, модели и 3D-симуляции в зависимости от запроса.
К примеру, по запросу о работе ДНК можно получить трехмерную модель, которую можно вращать и приближать. Среди других примеров — визуализация преобразования энергии маятника или интерактивная таблица для анализа cash burn rate.
Еще одна функция — Gemini Live, которая позволяет обсуждать учебные задания и материалы голосом. Система также может работать с материалами из Google Диска.
Google начинает развертывать Deep Research в Gemini Live. Функция позволяет запускать многошаговые исследования, а после завершения отчета — обсуждать его результаты голосом, задавать дополнительные вопросы и уточнять отдельные детали.
По словам Google, студенческий хаб, учебные блокноты, интерактивные визуализации и Deep Research в Gemini Live постепенно становятся доступными пользователям Gemini.