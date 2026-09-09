Volkswagen рассматривает продажу бренда мотоциклов Ducati — Bloomberg Сегодня 04:48 — Фондовый рынок

Ducati

Volkswagen AG рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках масштабной реорганизации разветвленного портфеля немецкого автопроизводителя.

Об этом сообщает Bloomberg.

Итальянский бренд входит в число 600 из 2 000 пересматриваемых предприятий Volkswagen, заявил в интервью генеральный директор Audi Гернот Деллнер. Этот легендарный производитель мощных мотоциклов входит в состав группы Audi, принадлежащей VW.

«В рамках Volkswagen Group мы придерживаемся дисциплинированного и ответственного управления портфелем активов. Обсуждение вопроса по Ducati является частью процесса оценки, но пока ничего не решено», — отметил Дёллнер.

Сколько может стоить Ducati

По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence Майкла Дина, компания из Болоньи, известная производством «супербайков», таких как Panigale, может стоить примерно 1,25 млрд евро на основе оценок аналогичных компаний.

Volkswagen пытается сократить свои активы, чтобы сделать крупнейшего европейского автопроизводителя более конкурентоспособным.

На прошлой неделе наблюдательный совет утвердил пакет реструктуризации, предусматривающий сокращение портфеля бизнесов и активов примерно на треть. В июне концерн договорился о продаже 51% своего подразделения судовых двигателей Everllence, что, как ожидается, принесет около 7,4 млрд евро.

Volkswagen уже пытался продать Ducati

Audi приобрела Ducati в 2012 году. В 2017 году компания рассматривала возможность продажи этого 100-летнего производителя, но впоследствии отказалась от этого намерения из-за сопротивления со стороны представителей германских профсоюзов.

С тех пор Ducati укрепила свои позиции как один из лидеров в мире мотоциклетной гонки, выиграв шесть подряд чемпионатов конструкторов MotoGP, начиная с 2020 года.

Ducati продает около 50 000 единиц в год, а в прошлом году получила 925 млн евро выручки и 52 млн евро операционной прибыли.

Економічна Правда По материалам:

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