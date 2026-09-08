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АРМА выставило на аукцион право управления арестованными «Моршинской» и «Миргородской» Фридмана

Фондовый рынок
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АРМА проведет аукцион по отбору управляющего арестованными активами IDS Ukraine, связанным с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом.
Об этом говорится в заявлении Агентства по розыску и менеджменту активов, размещенном на странице ведомства в соцсети Facebook.
Комиссия по определению управляющего сложными активами при АРМА завершила квалификацию участников конкурса по отбору управляющего арестованными активами группы IDS Ukraine.
В группу IDS Ukraine входят известные украинские бренды минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская». Активы связаны с находящимся под санкциями Украины и международным партнером российским олигархом Михаилом Фридманом.
Комиссия, возглавляемая бизнес-омбудсманом Анкой Фельдгузен, рассмотрела документы компаний-претендентов и допустила пятерых участников к следующему этапу — электронному аукциону.
Победителем станет участник, который будет отвечать установленным условиям отбора и предложит самую низкую стоимость услуг по управлению активами. Его автоматически определит электронная система закупок по результатам торгов.
«Мы проверили всех пятерых участников на соответствие квалификационным требованиям. По результатам рассмотрения Комиссия проголосовала за их допуск к следующему этапу отбора. АРМА и далее будет обеспечивать законность и прозрачность каждого этапа процедуры — до окончательного определения управляющего и передачи активов в управление», — подчеркнула врио главы АРМА Ярослава Максименко.
По материалам:
Українські Новини
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