НКЦБФР упростила выпуск местных облигаций для общин Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Развитие территориальных общин требует значительных финансовых ресурсов

Территориальные общины смогут использовать облигации внутренних местных займов для привлечения средств на развитие и реализацию инфраструктурных и восстановительных проектов. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку упростила процедуру их выпуска и планирует усилить работу с общинами в этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«Комиссия постепенно расширяет диалог с общинами, чтобы инструменты рынка капитала работали для их реальных потребностей — от восстановления и жилищных проектов до развития местной инфраструктуры. Задача — превратить местные облигации из формально доступного механизма в реальный инструмент привлечения инвестиций в развитие общин. Чтобы общины, которые имеют качественные проекты и требуют ресурсов для их реализации, могли выходить на рынок капитала и привлекать финансирование для конкретных изменений на своих территориях», — говорится в сообщении.

Как общины могут использовать местные облигации

Развитие территориальных общин требует значительных финансовых ресурсов, особенно для реализации крупных инфраструктурных и восстановительных проектов. Одним из источников такого финансирования могут быть облигации внутренних местных займов.

Возможности использования этого инструмента обсудили на совещании с территориальными общинами Ивано-Франковской области с участием члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Арсена Ильина.

Местные облигации — это финансовый инструмент, с помощью которого орган местного самоуправления может привлечь средства на определенный срок для финансирования конкретных потребностей общества. Деньги возвращаются инвесторам в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Для общин это возможность получить дополнительный ресурс для реализации проектов, не полагаясь исключительно на текущие поступления местного или государственного бюджета.

НКЦБФР сократила срок регистрации выпуска облигаций

Для упрощения выхода общин на долговой рынок Комиссия обновила порядок осуществления эмиссии облигаций внутренних местных ссуд и их обращения. Новые правила упрощают процедуру выпуска местных облигаций, а срок регистрации выпуска Комиссией сокращен до семи рабочих дней.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что украинцы продолжают увеличивать вложения в облигации внутреннего государственного займа. По состоянию на 1 сентября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций.

В августе вложения граждан в ОВГЗ выросли более чем на 3,7 млрд грн со 159,3 млрд грн до более 163 млрд грн. Портфель юридических лиц составил 213,6 млрд грн, страховых компаний — 25,6 млрд грн, нерезидентов — 17,2 млрд грн. Объем ОВГЗ в собственности территориальных общин оставался неизменным — около 0,3 млрд грн.

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