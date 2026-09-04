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Volkswagen согласовал план наибольшей реструктуризации в истории

Фондовый рынок
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Наблюдательный совет Volkswagen в четверг утвердил план реструктуризации, предусматривающий сокращение еще 50 000 рабочих мест в рамках попытки противодействовать обременительным пошлинам, избыточным производственным мощностям и агрессивным китайским конкурентам.
Об этом сообщает Reuters.
Этот план, который является самой масштабной реструктуризацией за 89-летнюю историю Volkswagen, предполагает поиск альтернатив для четырех немецких заводов, на которых в течение следующего десятилетия постепенно закончится выпуск моделей.
Он также позволяет избежать серьезного конфликта с профсоюзами, отложив на второй план сценарий проведения внеочередного общего собрания акционеров — сценарий, который руководство рассматривало как средство продвижения своих планов вопреки позиции работников и второму по величине акционеру Volkswagen — земле Нижняя Саксония.
Это соглашение приведет к упрощению конгломератной структуры Volkswagen и ограничит влияние наблюдательного совета группы — в котором профсоюзы и земля Нижняя Саксония имеют большинство на принятие ключевых решений.
«Это мощный сигнал для будущего концерна Volkswagen. Мы берем на себя ответственность за весь наш персонал, за наших партнеров и за рабочие места в промышленности по всему миру», — заявил в своем заявлении генеральный директор Оливер Блюме.
Акции Volkswagen, котирующиеся на Франкфуртской бирже, закрылись с повышением на 7,9% после появления этой новости, что отображает облегчение в связи с тем, что, по словам источников, могло перерасти в беспрецедентный кризис у крупнейшего европейского автопроизводителя.
Аналитик отрасли Фердинанд Дуденхоффер отметил, что в течение следующих 10 месяцев будут продолжаться дискуссии относительно будущего заводов Volkswagen в Эмдене, Цвикау, Неккарзульме и Ганновере, которые с 2031 года будут постепенно прекращать свою деятельность.
По материалам:
Економічна Правда
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