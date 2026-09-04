Volkswagen согласовал план наибольшей реструктуризации в истории Сегодня 20:33 — Фондовый рынок

Наблюдательный совет Volkswagen в четверг утвердил план реструктуризации, предусматривающий сокращение еще 50 000 рабочих мест в рамках попытки противодействовать обременительным пошлинам, избыточным производственным мощностям и агрессивным китайским конкурентам.

Об этом сообщает Reuters.

Этот план, который является самой масштабной реструктуризацией за 89-летнюю историю Volkswagen, предполагает поиск альтернатив для четырех немецких заводов, на которых в течение следующего десятилетия постепенно закончится выпуск моделей.

Он также позволяет избежать серьезного конфликта с профсоюзами, отложив на второй план сценарий проведения внеочередного общего собрания акционеров — сценарий, который руководство рассматривало как средство продвижения своих планов вопреки позиции работников и второму по величине акционеру Volkswagen — земле Нижняя Саксония.

Это соглашение приведет к упрощению конгломератной структуры Volkswagen и ограничит влияние наблюдательного совета группы — в котором профсоюзы и земля Нижняя Саксония имеют большинство на принятие ключевых решений.

«Это мощный сигнал для будущего концерна Volkswagen. Мы берем на себя ответственность за весь наш персонал, за наших партнеров и за рабочие места в промышленности по всему миру», — заявил в своем заявлении генеральный директор Оливер Блюме.

Акции Volkswagen, котирующиеся на Франкфуртской бирже, закрылись с повышением на 7,9% после появления этой новости, что отображает облегчение в связи с тем, что, по словам источников, могло перерасти в беспрецедентный кризис у крупнейшего европейского автопроизводителя.

Аналитик отрасли Фердинанд Дуденхоффер отметил, что в течение следующих 10 месяцев будут продолжаться дискуссии относительно будущего заводов Volkswagen в Эмдене, Цвикау, Неккарзульме и Ганновере, которые с 2031 года будут постепенно прекращать свою деятельность.

Економічна Правда По материалам:

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