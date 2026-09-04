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Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли рекордных 163 млрд

Фондовый рынок
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За восемь месяцев в бюджет привлекли 343,4 млрд грн
За восемь месяцев в бюджет привлекли 343,4 млрд грн
Украинцы продолжают увеличивать вложения в облигации внутреннего государственного займа. По состоянию на 1 сентября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Портфель ОВГЗ граждан и бизнеса

В августе вложения граждан в ОВГЗ выросли более чем на 3,7 млрд грн со 159,3 млрд грн до более 163 млрд грн.
Общий объем ОВГЗ в обращении на 1 сентября составил около 2 трлн грн. Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банки с портфелем 926,4 млрд грн. В собственности Национального банка Украины находилось 655,8 млрд грн ОВГЗ.
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Портфель юридических лиц составил 213,6 млрд грн, страховых компаний — 25,6 млрд грн, нерезидентов — 17,2 млрд грн. Объем ОВГЗ в собственности территориальных общин оставался неизменным — около 0,3 млрд грн.
Только за август вложения граждан в ОВГЗ выросли более чем на 3,7 млрд грн
Только за август вложения граждан в ОВГЗ выросли более чем на 3,7 млрд грн

Минфин в августе привлек около 33 млрд грн

Государство продолжает использовать не только традиционные размещения ОВГЗ, но и инструменты активного управления долгом.
В августе Минфин провел 13 аукционов по размещению ОВГЗ и switch-аукцион, по результатам которых в государственный бюджет привлечено около 33 млрд грн в эквиваленте.
Объем удовлетворенных заявок в рамках switch-аукциона составил 15 млрд грн по номинальной стоимости. Инвесторам предложили обменять облигации с погашением 30 сентября 2026 года на новые бумаги с датой погашения 15 августа 2029 года. Средневзвешенная доходность нового выпуска составила 12,61%.
В августе Министерство финансов провело 13 аукционов по размещению ОВГЗ и switch-аукцион
В августе Министерство финансов провело 13 аукционов по размещению ОВГЗ и switch-аукцион

За восемь месяцев в бюджет привлекли 343,4 млрд грн

Итого за январь-август 2026 года через внутренний рынок государственных облигаций в бюджет было привлечено 343,4 млрд грн. Из них 248,2 млрд грн из-за аукционов по размещению ОВГЗ, еще 95,2 млрд грн — в рамках аукционов обмена.
По материалам:
Finance.ua
Персональные финансыОблигацииОВГЗ
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