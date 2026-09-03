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«Укрзализныця» получила необычный тягач Mercedes-Benz (фото)

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» получила необычный тягач Mercedes-Benz (фото)
«Укрзализныця» получила необычный тягач Mercedes-Benz (фото)
Фонд Говарда Г. Баффета передал Укрзализныце локомобиль, построенный на базе специализированного шасси Mercedes-Benz Unimog. Это транспортное средство на комбинированном дорожно-рельсовом ходу.
Об этом пишет ГП «ГосавтотрансНИИпроект».

Подробности

Благодаря своей конструкции локомобиль может ездить как по обычным дорогам, так и самостоятельно выезжать на железнодорожные рельсы.
<i>Фото «ГосавтотрансНИИпроект»</i>
Фото «ГосавтотрансНИИпроект»
После прохождения сертификационных испытаний в ГП «ГосавтотрансНИИпроект» и официальной регистрации локомобиль будет готов к работе в столице.
По данным производителя, он способен перемещать от 6 до 8 вагонов подвижного состава.

Где использовать

Его будут использовать в качестве легкого тягача, который сможет заменить традиционные тепловозы на железнодорожных путях, помочь в оптимизации маневровых работ и экономии топлива.
Наши специалисты проводят необходимые процедуры по сертификационным испытаниям транспортного средства.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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