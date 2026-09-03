«Укрзализныця» получила необычный тягач Mercedes-Benz (фото) Сегодня 19:19 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» получила необычный тягач Mercedes-Benz (фото)

Фонд Говарда Г. Баффета передал Укрзализныце локомобиль, построенный на базе специализированного шасси Mercedes-Benz Unimog. Это транспортное средство на комбинированном дорожно-рельсовом ходу.

Подробности

Благодаря своей конструкции локомобиль может ездить как по обычным дорогам, так и самостоятельно выезжать на железнодорожные рельсы.

Фото «ГосавтотрансНИИпроект»

После прохождения сертификационных испытаний в ГП «ГосавтотрансНИИпроект» и официальной регистрации локомобиль будет готов к работе в столице.

По данным производителя, он способен перемещать от 6 до 8 вагонов подвижного состава.

Где использовать

Его будут использовать в качестве легкого тягача, который сможет заменить традиционные тепловозы на железнодорожных путях, помочь в оптимизации маневровых работ и экономии топлива.

Наши специалисты проводят необходимые процедуры по сертификационным испытаниям транспортного средства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.