Сенс банк отреагировал на требования НБУ уволить председателя правления Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Обязанности председателя правления банка исполняет Елена Зубченко

Все должностные лица АО «Сенс Банк» — фигуранты материалов, обнародованных НАБУ 19 августа 2026 года, — отстранены от исполнения должностных обязанностей и не имеют доступа к управлению банком.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Относительно председателя правления АО «Сенс Банк» суд определил меру пресечения в виде залога и возложил на нее определенные обязанности.

Кроме того, банк получил решение Национального банка Украины о несоответствии Алексея Ступака квалификационным требованиям профессиональной пригодности и требование принять неотложные меры для прекращения его полномочий.

Обязанности главы правления банка исполняет Елена Зубченко. У нее более 20 лет профессионального опыта, в том числе на руководящих должностях в банковской, юридической и государственной сферах. Зубченко работала, в частности, в ПриватБанке и Министерстве финансов Украины, а также имеет значительный опыт в сфере международного права.

В настоящее время АО «Сенс Банк» продолжает работать в штатном режиме в соответствии с законодательством, регуляторными требованиями и внутренними документами.

Обновление Наблюдательного совета

Также идет обновление состава Наблюдательного совета АО «Сенс Банк». В августе Национальный банк Украины согласовал независимого члена Наблюдательного совета международного банкира Петера Новака. В ближайшее время ожидается согласование НБУ еще двух новых членов.

После вступления в должность одного из них в Наблюдательном совете будет необходимый состав для проведения правомочных заседаний. В частности, в полномочия Наблюдательного совета входит принятие решений о прекращении полномочий председателя Правления, а также других решений в пределах его исключительной компетенции.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины признал председателя правления АО «Сенс Банк» Алексея Ступака не отвечающим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности. Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 1 сентября 2026 года.

Решение НБУ предусматривает требование к АО «Сенс Банк» в лице акционера, которым является Кабинет Министров Украины, о необходимости принятия неотложных мер по прекращению полномочий председателя Правления АО «Сенс Банк» Ступака Алексея Витальевича, а также избрание/назначение другого лица на соответствующую должность.

19 августа стало известно о следственных действиях в отношении преступной организации, куда входят заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, действующий народный депутат Вадим Столар, а также бывший нардеп Максим Микитась. Изначально сообщалось, что разоблаченная группа лиц организовала легализацию денег, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен наличными, которые по ряду счетов подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу «Мидас».

Для того чтобы реализовать схему, группа лиц использовала государственный банк Sense Bank, над которым они получили фактический контроль в начале июня этого года.

Правоохранители заявили, что через Sense Bank легализовали средства на залог за фигуранта дела «Мидас», вероятно, экс-министра энергетики Германа Галущенко.

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