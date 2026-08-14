Правительство планирует продать Сенс Банк и Укргазбанк в 2027 году: детали программы Кабмина Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Правительство планирует продажу двух госбанков

Правительство планирует в 2027 году начать процедуру продажи государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из экономических целей, предусмотренных проектом программы деятельности Кабинета Министров, который содержит 87 страниц и 409 задач.

Детали обнародовал народный депутат Ярослав Железняк. Программа определяет основные задачи правительства и запланированные экономические показатели в сфере обороны, социальной политики, евроинтеграции, восстановления и экономического развития.

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Четыре основных направления работы правительства

В документе определены четыре основных направления:

оборона и устойчивость государства;

человеческий капитал — образование, медицина, социальная политика и поддержка ветеранов;

европейское государство — вступление в ЕС и НАТО, цифровизация и реформа государственного управления;

восстановление и экономический рост.

Что предполагает программа в сфере обороны

Среди основных задач правительства:

обеспечить 100% первоочередных потребностей ВСУ в вооружении, технике и боеприпасах;

довести укомплектованность сил обороны личным составом до 100%, при этом потребность должна быть уточнена;

привлечь €60 млрд кредитных средств ЕС на закупку вооружения;

направить не менее половины этих средств на украинскую оборонную продукцию;

ввести конкурентные процедуры для всех нетайных оборонных закупок.

В то же время в документе не много конкретики по реформе рекрутинга. Отдельно указана задача усилить систему комплектования сил обороны личным составом путем усовершенствования ведения военного учета.

При этом программа не содержит конкретных положений по реформе рекрутинга, изменению работы ТЦК и СП или денежному обеспечению военнослужащих, пишет Железняк.

Внешнее финансирование

Программа предусматривает привлечение:

$49 млрд внешней поддержки в 2026 году;

$52 млрд в 2027 году;

€60 млрд на оборонные закупки в 2026—2027 годах;

около €2 млрд на инфраструктурные проекты в 2026—2027 годах;

$500 млн на проекты общин и регионов.

Одной из ключевых задач правительство определило выполнение программы Ukraine Facility и своевременное получение международной финансовой помощи.

Экономические цели

Правительство планирует:

увеличить налоговые поступления на 15% в 2026 году;

в 2027 году увеличить доходы бюджета как минимум на 20% по сравнению с планом на 2026 год;

начать в 2027 году процедуру продажи Сенс Банка и Укргазбанка;

удерживать средневзвешенную стоимость государственного долга на уровне не выше 5%;

подготовить портфель проектов восстановления более чем на $50 млрд;

до 2027 года обеспечить выполнение установленных финансовых планов не менее 70% стратегических государственных компаний;

увеличить долю переработанной продукции в аграрном экспорте до 63%;

увеличить аграрный экспорт минимум на $4 млрд к 2027 году.

Что предусмотрено для бизнеса и налоговой сферы

Конкретных налоговых или таможенных изменений в проекте программы нет. Документ предусматривает всеобщую гармонизацию законодательства с нормами ЕС и ОЭСР.

Относительно малого и среднего бизнеса речь идет о дерегуляции, однако конкретные меры и измерительные показатели в этом направлении не приведены.

Также правительство планирует детинизировать экономику. Для этого предусмотрено разработать и реализовать комплекс соответствующих мер.

Энергетика

Основной фокус правительства в энергетической сфере — стабильное прохождение осенне-зимнего периода.

Среди конкретных целей:

отремонтировать энергетические мощности общим объемом не менее 8 ГВт;

ввести 800 МВт распределенной газовой генерации;

завершить защиту первого и второго уровней определенных объектов критической инфраструктуры;

сформировать страховой запас газа;

обеспечить работу не менее 70% базовых станций мобильной связи в течение 72 часов без электроэнергии.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и отдельно выделил «Сенс Банк», подчеркнув, что банк должен быть приватизирован уже в этом году.

В Национальном банке Украины объяснили , почему государство решило национализировать «Сенс Банк». Как заявил регулятор, главной причиной стали санкции против бывших собственников банка, создавших риски для финансовой стабильности и вкладчиков.

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