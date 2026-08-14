Правительство планирует продать Сенс Банк и Укргазбанк в 2027 году: детали программы Кабмина
Четыре основных направления работы правительства
- оборона и устойчивость государства;
- человеческий капитал — образование, медицина, социальная политика и поддержка ветеранов;
- европейское государство — вступление в ЕС и НАТО, цифровизация и реформа государственного управления;
- восстановление и экономический рост.
Что предполагает программа в сфере обороны
- обеспечить 100% первоочередных потребностей ВСУ в вооружении, технике и боеприпасах;
- довести укомплектованность сил обороны личным составом до 100%, при этом потребность должна быть уточнена;
- привлечь €60 млрд кредитных средств ЕС на закупку вооружения;
- направить не менее половины этих средств на украинскую оборонную продукцию;
- ввести конкурентные процедуры для всех нетайных оборонных закупок.
Внешнее финансирование
- $49 млрд внешней поддержки в 2026 году;
- $52 млрд в 2027 году;
- €60 млрд на оборонные закупки в 2026—2027 годах;
- около €2 млрд на инфраструктурные проекты в 2026—2027 годах;
- $500 млн на проекты общин и регионов.
Экономические цели
- увеличить налоговые поступления на 15% в 2026 году;
- в 2027 году увеличить доходы бюджета как минимум на 20% по сравнению с планом на 2026 год;
- начать в 2027 году процедуру продажи Сенс Банка и Укргазбанка;
- удерживать средневзвешенную стоимость государственного долга на уровне не выше 5%;
- подготовить портфель проектов восстановления более чем на $50 млрд;
- до 2027 года обеспечить выполнение установленных финансовых планов не менее 70% стратегических государственных компаний;
- увеличить долю переработанной продукции в аграрном экспорте до 63%;
- увеличить аграрный экспорт минимум на $4 млрд к 2027 году.
Что предусмотрено для бизнеса и налоговой сферы
Энергетика
- отремонтировать энергетические мощности общим объемом не менее 8 ГВт;
- ввести 800 МВт распределенной газовой генерации;
- завершить защиту первого и второго уровней определенных объектов критической инфраструктуры;
- сформировать страховой запас газа;
- обеспечить работу не менее 70% базовых станций мобильной связи в течение 72 часов без электроэнергии.
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