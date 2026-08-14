Правительство расширило права налогоплательщиков при обжаловании решений и действий ГНС: что изменится
Что теперь
Это евроинтеграционный шаг
Что изменится для налогоплательщиков
- можно будет оспаривать не только решение налоговых органов, но и их действия и бездействие — раньше Кодекс этого не предусматривал.
- срок обжалования большинства решений продлен до 30 календарных дней (ранее — 10 рабочих дней); для налоговых уведомлений-решений остается 10 рабочих дней.
- жалоба подается в налоговый орган, который принял решение, а не в налоговый орган высшего уровня.
- устанавливается срок для подачи жалобы на бездействие налоговых органов — не позднее шести месяцев со дня, когда плательщик узнал такое бездействие.
- предусматривается возможность возобновления пропущенного срока на обжалование: — ходатайство подается в течение 10 рабочих дней после того, как прошла уважительная причина, и не позднее года со дня принятия оржируемого решения налоговым органом.
- устанавливается, что регулирование обжалования решений в сферах электронных коммуникаций и обращения подакцизной продукции (горючего, алкоголя, табака) осуществляется в соответствии со специализированными законами в этих сферах.
Что это дает
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