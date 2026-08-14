Правительство расширило права налогоплательщиков при обжаловании решений и действий ГНС: что изменится Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Правительство расширило права налогоплательщиков при обжаловании решений и действий ГНС: что изменится

Кабмин одобрил законопроект*, который изменяет процедуру обжалования решений налоговых органов.

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Что теперь

Теперь процедура будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре» и с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом Украины.

Проект закона приводит НКУ и Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в соответствии с ЗАП.

Это евроинтеграционный шаг

Адаптация налогового законодательства к стандартам ЗАП, предусмотренная Соглашением об ассоциации с ЕС и Меморандумом с Европейским Союзом по макрофинансовой помощи.

Что изменится для налогоплательщиков

можно будет оспаривать не только решение налоговых органов, но и их действия и бездействие — раньше Кодекс этого не предусматривал.

срок обжалования большинства решений продлен до 30 календарных дней (ранее — 10 рабочих дней); для налоговых уведомлений-решений остается 10 рабочих дней.

жалоба подается в налоговый орган, который принял решение, а не в налоговый орган высшего уровня.

устанавливается срок для подачи жалобы на бездействие налоговых органов — не позднее шести месяцев со дня, когда плательщик узнал такое бездействие.

предусматривается возможность возобновления пропущенного срока на обжалование: — ходатайство подается в течение 10 рабочих дней после того, как прошла уважительная причина, и не позднее года со дня принятия оржируемого решения налоговым органом.

устанавливается, что регулирование обжалования решений в сферах электронных коммуникаций и обращения подакцизной продукции (горючего, алкоголя, табака) осуществляется в соответствии со специализированными законами в этих сферах.

Такие же гарантии — обжалование решений, действий и бездействия, четкие сроки рассмотрения жалоб, а также урегулированный механизм согласования суммы недоимки при судебном обжаловании — будет распространяться и на плательщиков единого социального взноса.

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Что это дает

Изменения согласовывают налоговые процедуры с общими принципами административной процедуры и значительно повысят эффективность и прозрачность администрирования налогов в Украине и усовершенствуют механизмы защиты прав плательщиков в коммуникации с контролирующими органами.

Вскоре законопроект будет представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

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