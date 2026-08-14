Украину «завалили» дешевыми контрабандными продуктами из ЕС — детали Сегодня 05:58 — Казна и Политика

В июле 2026 года Украина импортировала 8,79 тыс. т молочных продуктов — что на 71% больше, чем в июле прошлого года.

Более половины всего импорта молочки составляли сыры (преимущественно польские), треть из которых была ввезена нелегально, благодаря чему их цена была существенно ниже.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока

Показатели импорта молочных продуктов постепенно растут с начала года — в июле было ввезено на 1% больше продукции по сравнению с июнем.

Отмечается, что в течение первых 7 месяцев года Украина импортировала 47,96 тыс. т молочных продуктов на общую сумму в 219,27 млн ​​долларов. Причем натуральные объемы импорта увеличились на 36% по отношению к прошлогоднему периоду.

Причем доля сыров в общем импорте составляет 59%, хотя около 30% рынка принадлежит нелегальным поставкам, которые попадают в Украину по упрощенным процедурам — под видом гуманитарной помощи. Логистика импорта продовольствия подвергается гораздо меньшим рискам, ведь примерно 80% поставок поступает в нашу страну по сухопутным путям.

Благодаря избеганию таможенных процедур, такая продукция стоит для конечного потребителя дешевле украинской. В то же время, эксперты предупреждают, что она не проходит лабораторного контроля качества.

В июле текущего года было экспортировано 12,27 тыс. т молочных продуктов на сумму $37,40 млн. Естественные объемы экспорта увеличились на 6%, а денежная выручка выросла на 7% по отношению к июню 2026 года. По отношению к июлю 2025 года натуральные объемы экспорта снизились на 2%, а денежная выручка сократилась на 11%.

В Ассоциации производителей молока констатируют, что всего за январь-июль было экспортировано 76,05 тыс. т молочных продуктов, что -9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выручка экспортеров за первые семь месяцев упала на 18% - до $218,27 млн. Главными экспортными категориями были:

мороженое — 28%;

молоко и сливки, сгущенные — 24%;

масло сливочное — 14%;

сыры — 13%;

казеин — 9%.

Обозреватель По материалам:

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