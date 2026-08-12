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Украинские еврооблигации подражали глобальному тренду — детали

Казна и Политика
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Украинские еврооблигации подражали глобальному тренду — детали
Украинские еврооблигации подражали глобальному тренду — детали
Цены украинских еврооблигаций изменялись на прошлой неделе в пределах нескольких центов, находясь в глобальном тренде развивающихся рынков.
Об этом говорится в обзоре ICU.
Индекс облигаций развивающихся стран, EMBI, на прошлой неделе изменялся не более чем на 0.4% в день и в итоге за неделю вырос на 0.5%.
Украинские еврооблигации подражали глобальному тренду — детали
Украинские бумаги двигались в глобальном тренде развивающихся рынков, преимущественно повторяя направление изменения индекса EMBI, традиционно с несколько большей амплитудой.
Цены изменялись преимущественно в пределах одного цента и по итогам недели выросли на 0.5−1.3% в зависимости от выпуска или на 0.8% в среднем.
Украинские еврооблигации подражали глобальному тренду — детали
По материалам:
Finance.ua
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