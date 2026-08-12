В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на аукционе по размещению ОВГЗ

С начала 2026 года государство уже привлекло более 319,06 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,34 трлн. гривен. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.
Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.
Узнать, как приобщиться к инвестированию, можно по ссылке: bonds.gov.ua.
Ранее мы писали, что украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ. Только за июль вложения граждан выросли более чем на 9,3 млрд гривен.
Для многих украинцев покупка ОВГЗ до сих пор звучит как нечто сложное и доступное только опытным инвесторам. На самом деле, сегодня инвестиции в ОВГЗ можно оформить онлайн, а сам процесс напоминает открытие депозита через банковское приложение.