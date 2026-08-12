В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на аукционе по размещению ОВГЗ Сегодня 12:23 — Казна и Политика

В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на аукционе по размещению ОВГЗ

В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на сегодняшнем аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает Минфин.

Облигации в гривне сроком 1 год со ставкой 15,16% годовых обеспечили поступление 719,74 млн. гривен.

Облигации в гривне сроком 1,7 года с доходностью 15,64% годовых привлекли в бюджет 575,81 млн. гривен.

Облигации в гривне сроком 2,5 года с доходностью 16,07% годовых привлекли в бюджет 999,92 млн гривен.

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С начала 2026 года государство уже привлекло более 319,06 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,34 трлн. гривен. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

Узнать, как приобщиться к инвестированию, можно по ссылке: bonds.gov.ua.

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более чем на 9,3 млрд гривен. Ранее мы писали, что украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ. Только за июль вложения граждан выросли

Для многих украинцев покупка ОВГЗ до сих пор звучит как нечто сложное и доступное только опытным инвесторам. На самом деле, сегодня инвестиции в ОВГЗ можно оформить онлайн, а сам процесс напоминает открытие депозита через банковское приложение.

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