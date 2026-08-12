0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на аукционе по размещению ОВГЗ

Казна и Политика
135
В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на аукционе по размещению ОВГЗ
В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на аукционе по размещению ОВГЗ
В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на сегодняшнем аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщает Минфин.
Облигации в гривне сроком 1 год со ставкой 15,16% годовых обеспечили поступление 719,74 млн. гривен.
В госбюджет привлечено почти 2,3 млрд грн на аукционе по размещению ОВГЗ
Облигации в гривне сроком 1,7 года с доходностью 15,64% годовых привлекли в бюджет 575,81 млн. гривен.
Облигации в гривне сроком 2,5 года с доходностью 16,07% годовых привлекли в бюджет 999,92 млн гривен.
Читайте также
С начала 2026 года государство уже привлекло более 319,06 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,34 трлн. гривен. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.
Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.
Узнать, как приобщиться к инвестированию, можно по ссылке: bonds.gov.ua.
Читайте также
Ранее мы писали, что украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ. Только за июль вложения граждан выросли более чем на 9,3 млрд гривен.
Для многих украинцев покупка ОВГЗ до сих пор звучит как нечто сложное и доступное только опытным инвесторам. На самом деле, сегодня инвестиции в ОВГЗ можно оформить онлайн, а сам процесс напоминает открытие депозита через банковское приложение.

Как купить ОВГЗ через ICU Trade: от регистрации до первой инвестиции

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Облигации
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems