ПАРТНЕРСКАЯ
Валютные лимиты выросли в 2−4 раза: в UGB (Укргазбанке) объяснили, какие новые возможности получили украинцы
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
Ослабление ограничений подтолкнет украинцев к покупке валюты: эксперт оценил влияние на курс
Партнерская9 шагов перед первой покупкой bStock: чек-лист для украинского инвестора
Продажа валюты в июле: самый большой исторический объем (инфографика)
Новые лимиты на покупку валюты: что разрешил НБУ
Аналитики ожидают роста дисбалансов на валютном рынке в последующие месяцы
НБУ смягчил валютные ограничения для украинцев — в том числе и тех, кто за границей