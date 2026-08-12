ПАРТНЕРСКАЯ Валютные лимиты выросли в 2−4 раза: в UGB (Укргазбанке) объяснили, какие новые возможности получили украинцы Сегодня 12:50 — Валюта

Валютные лимиты выросли в 2−4 раза: в UGB (Укргазбанке) объяснили, какие новые возможности получили украинцы

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