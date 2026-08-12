Новые лимиты на покупку валюты: что разрешил НБУ Сегодня 10:00 — Валюта

НБУ ввел новые лимиты на покупку валюты

Национальный банк Украины с 11 августа 2026 существенно ослабил ряд валютных ограничений. Самое заметное изменение для рядовых украинцев — увеличение в четыре раза месячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты. Если раньше физическое лицо могло приобрести таким способом валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц, то теперь предел поднят до 200 тыс. грн.

Но на этом новшества не заканчиваются. НБУ одновременно расширил возможности использования валютных счетов, увеличил лимиты на снятие наличных денег и разрешил проводить больше операций за границей.

Теперь можно значительно больше приобрести валюты онлайн

Главное новшество касается именно покупки безналичной иностранной валюты.

До 11 августа максимальная сумма такой сделки для населения составляла 50 тыс. грн в календарный месяц. Теперь украинец может приобрести безналичную валюту уже на 200 тыс. грн в месяц. Таким образом, доступный объем увеличился сразу в четыре раза. Речь идет именно о безналичной валюте — например, долларах или евро, которые покупаются через мобильное приложение или интернет-банкинг и зачисляются на валютный счет или карту.

Для человека, регулярно формирующего валютные сбережения, разница достаточно существенная. Ранее лимит в 50 тыс. грн фактически ограничивал возможность быстро увеличить валютную «подушку». В настоящее время максимальный месячный объем сделки значительно выше.

В то же время, Национальный банк оставил возможность покупать валюту на депозит в размере до 200 тыс. грн в календарный месяц. То есть, если раньше можно было приобрести онлайн безналичной валюты на 250 тыс. грн (на 50 тыс. на карту/счет плюс на 200 тыс. — на депозит), то отныне общая сумма выросла до 400 тыс. грн.

Важно отметить, что новый лимит касается не только покупки иностранной валюты.

В установленном объеме украинцам также разрешили покупать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

В пределах установленного объема украинцам также разрешили покупать безналичные банковские металлы

То есть фактически расширяется не только возможность приобрести валюту, но и перечень инструментов, в которые физическое лицо может направить средства.

Для инвесторов это может быть более важным изменением, чем само увеличение валютного лимита. НБУ объясняет решение стремлением расширить возможности населения для размещения сбережений в разных инвестиционных активах и развитии инвестиционной культуры.

Снять валюту со счета стало проще

Еще одно заметное послабление касается наличных денег. Дневной лимит на снятие средств с валютных счетов физических лиц в Украине и за рубежом увеличен со 100 до 200 тыс. грн в эквиваленте. Таким образом, теперь владелец валютного счета может получить наличными вдвое большую сумму в течение одного дня.

В то же время, конкретные условия выдачи наличной валюты могут зависеть от правил конкретного банка, наличия необходимой суммы в кассе и предварительного заказа средств.

Больше возможностей для расчетов за границей

Изменения коснулись не только покупки валюты. НБУ также расширил возможности использования гривневых счетов для оплаты расходов за пределами Украины.

Месячный лимит на оплату товаров, работ и услуг за рубежом с гривневого счета увеличен со 100 до 200 тыс. грн в эквиваленте. Причем список разрешенных расходов стал шире. В рамках нового лимита можно оплачивать также аренду жилья за границей.

Важно, что теперь для таких платежей предусмотрена не только возможность использования банковской карты. Рассчитаться можно будет также переводом со счета на счет, например, через SWIFT, если банк предварительно приобретет необходимую валюту по поручению клиента.

Это может быть удобным, например, для украинцев, арендующих квартиру за границей и должны регулярно перечислять средства владельцу жилья.

Появился отдельный предел для переводов с валютного счета

НБУ предусмотрел еще одну возможность для физических лиц. Украинцы получили право оплачивать товары, работы и услуги за границей путем перевода непосредственно с валютного счета на счет получателя. Для таких операций установлен отдельный лимит — 200 тыс. грн в эквиваленте на календарный месяц.

Теперь физическим лицам доступен отдельный лимит для переводов с валютного счета

Раньше возможности для подобных сделок были более ограниченными. В настоящее время для оплаты не обязательно использовать карту — в предусмотренных правилами случаях средства можно будет перевести непосредственно на счет получателя.

Аренда жилья за границей: лимит — до 500 тыс. грн

Отдельные правила действуют для расходов на проживание за пределами Украины.

Лимит в 500 тыс. грн на календарный месяц, ранее применявшийся для оплаты услуг проживания за границей валютной картой, теперь распространяется также на аренду жилья. При этом НБУ разрешил использовать в пределах этого лимита не только карточные платежи. Предусмотрена также возможность перевода средств с валютного счета на счет получателя.

Для украинцев, длительно находящихся за границей, это может быть одним из наиболее практичных нововведений нового пакета валютных послаблений.

Что это значит для обычного украинца

Главная идея новшеств — не просто позволить украинцам покупать больше долларов или евро. НБУ одновременно расширяет возможности для управления сбережениями, использования валютных счетов и осуществления расходов за рубежом.

Кроме того, Национальный банк стимулирует украинцев к более тесному сотрудничеству с банками. Не секрет, что раньше украинцы часто использовали уличные обменники с покупкой валюты для нужд и сбережений. Увеличение лимитов дает им выбор: делать это безопасно онлайн, не используя наличные деньги, с помощью банков или действовать как раньше? Таким образом, подобные решения будут способствовать росту финансовой культуры и осведомленности рядового украинца.

Может ли это отразиться на курсе доллара?

Теоретически спрос населения на иностранную валюту может возрасти, поскольку теперь граждане получили возможность покупать ее в большем объеме. Однако НБУ, принимая решение, исходил из того, что валютный рынок способен выдержать дополнительный спрос без потери стабильности. Кроме того, речь идет именно о безналичной покупке, а не о неограниченном приобретении наличных долларов или евро.

Поэтому рассматривать нововведения как сигнал о неизбежном удорожании американской валюты было бы преждевременно. На курс гривни будет влиять более широкий набор факторов: состояние валютного рынка, международная финансовая помощь, импорт и экспорт, инфляция, действия НБУ, а также ситуация на фронте.

Что изменилось для бизнеса

Пакет НБУ касается не только физических лиц. В частности, для юридических лиц увеличен дневной лимит на снятие гривны в Украине до 200 тыс. грн, а лимит снятия средств с валютных счетов в Украине и за рубежом также составит до 200 тыс. грн в день.

Для гривневых корпоративных карт за границей месячный лимит снятия наличных увеличен до 140 тыс. грн. Кроме того, до 400 тыс. грн в месяц повышен лимит расчетов за границей за товары, работы и услуги с использованием гривневых корпоративных карт.

Для бизнеса НБУ ввел тоже новый пакет изменений по лимиту на снятие средств

Отдельные послабления касаются экспортеров, благотворительных взносов, инвестиционных лимитов и других бизнес-операций.

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