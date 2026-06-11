Продажи на OLX, Prom и Rozetka: кому и за что придется платить налоги

9 июня
2026 года Верховная Рада Украины
приняла в целом законопроект
№ 15111-д «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины и некоторые другие
законодательные акты Украины, касающиеся
внедрения международного автоматического
обмена информацией о доходах, полученных
через цифровые платформы», который в
народе назвали «налогом на OLX».
Этот
законопроект — один из структурных
маяков в программе сотрудничества
Украины с Международным валютным фондом.
Он касается
как украинских, так и международных
цифровых сервисов, в частности, Bolt,
Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Подразумевается,
что в результате принятия и начала
действия данного закона продажи и
предоставление услуг в интернете станут
полностью прозрачными.
Согласно
тексту, который ранее в своем телеграм-канале
обнародовал народный депутат Украины
Ярослав Железняк, операторы цифровых
платформ — как украинских, так и зарубежных
— будут определены в качестве налоговых
агентов. Им в обязанность вменяется
автоматическое взимание налогов с
граждан, которые продают товары или
услуги на этих цифровых платформах.
Ставка налога — 10%, военный
сбор дополнительно взиматься не будет.
Речь
идет о любом из видов деятельности,
который осуществляется продавцом через
платформу за вознаграждение, а именно:
предоставление в аренду недвижимого
имущества (жилой и нежилой недвижимости),
а также любого недвижимого имущества
и мест для парковки;
личные услуги;
продажу товаров;
предоставление в
аренду транспортных средств.
Цифровые платформы, о которых идет речь, — это прежде всего сервисы OLX, Prom.ua и маркетплейс Rozetka, предоставляющие свои площадки для продажи различных товаров и услуг. Продажами на них занимаются как юридические, так и физические лица. Также под пристальное внимание налоговиков попали сервисы такси Uber, Bolt и Uklon, сервис доставки Glovo и другие подобные платформы.
Предусматривается,
что Налоговый кодекс Украины пополнится
новой статьей «Международный автоматический
обмен информацией о доходах, полученных
через цифровые платформы», в которой
будут расписаны основные требования
комплексной проверки пользователей,
идентификации подотчетных продавцов
и подачи отчетов в Государственную
налоговую службу Украины.
Доработанная
редакция № 15111-д, подготовленная профильным
комитетом, существенно изменила
первоначальную модель регулирования.
Из
финального текста изъяли нормы об
обязательном открытии специальных
счетов для продавцов и положение о
раскрытии банковской тайны. Вместо
обязательного представления деклараций
в случаях превышения установленных
лимитов налоговое обязательство будет
определяться непосредственно
контролирующим органом. Также из текста
убрали риски автоматического признания
отношений между платформами и продавцами
трудовыми.
Для
большинства людей, которые время от
времени продают свои старые вещи —
телефон, велосипед или одежду — ничего
принципиально не изменится. Продажи в
течение года на общую сумму до 2 тыс.
евро (в эквиваленте) налоговиков
интересовать не будут.
Если количество операций не превышает
30, информация о них в налоговую передаваться
не будет.
Цель
— чтобы государство получило возможность
контролировать тех, кто фактически
ведет предпринимательскую деятельность
без положенного оформления. Сами физлица
подавать декларацию не обязаны; за них
налоги посчитает цифровая платформа.
Когда это
все заработает?
Законопроект
должен еще подписать президент Украины
Владимир Зеленский.
Новые
правила вступят в силу не ранее января
2027 года. В то же время, по словам народного
депутата
Ярослава
Железняка, фактический запуск механизма
может произойти позже, поскольку для
его работы необходимо подписать
международные меморандумы и наладить
систему обмена информацией между
государственными органами и цифровыми
платформами. Полноценно закон заработает
ближе к 2028 году, прогнозирует Железняк.