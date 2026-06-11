Продажи на OLX, Prom и Rozetka: кому и за что придется платить налоги Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Налогообложение с маркетплейсов

9 июня 2026 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15111-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы», который в народе назвали «налогом на OLX».

Этот законопроект — один из структурных маяков в программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Подразумевается, что в результате принятия и начала действия данного закона продажи и предоставление услуг в интернете станут полностью прозрачными.

Согласно тексту, который ранее в своем телеграм-канале обнародовал народный депутат Украины Ярослав Железняк, операторы цифровых платформ — как украинских, так и зарубежных — будут определены в качестве налоговых агентов. Им в обязанность вменяется автоматическое взимание налогов с граждан, которые продают товары или услуги на этих цифровых платформах. Ставка налога — 10%, военный сбор дополнительно взиматься не будет.

Речь идет о любом из видов деятельности, который осуществляется продавцом через платформу за вознаграждение, а именно:

предоставление в аренду недвижимого имущества (жилой и нежилой недвижимости), а также любого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажу товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Цифровые платформы, о которых идет речь, — это прежде всего сервисы OLX, Prom.ua и маркетплейс Rozetka, предоставляющие свои площадки для продажи различных товаров и услуг. Продажами на них занимаются как юридические, так и физические лица. Также под пристальное внимание налоговиков попали сервисы такси Uber, Bolt и Uklon, сервис доставки Glovo и другие подобные платформы.

OLX, Prom.ua и маркетплейс Rozetka станут налоговыми агентами

Предусматривается, что Налоговый кодекс Украины пополнится новой статьей «Международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы», в которой будут расписаны основные требования комплексной проверки пользователей, идентификации подотчетных продавцов и подачи отчетов в Государственную налоговую службу Украины.

Доработанная редакция № 15111-д, подготовленная профильным комитетом, существенно изменила первоначальную модель регулирования. Из финального текста изъяли нормы об обязательном открытии специальных счетов для продавцов и положение о раскрытии банковской тайны. Вместо обязательного представления деклараций в случаях превышения установленных лимитов налоговое обязательство будет определяться непосредственно контролирующим органом. Также из текста убрали риски автоматического признания отношений между платформами и продавцами трудовыми.

Для большинства людей, которые время от времени продают свои старые вещи — телефон, велосипед или одежду — ничего принципиально не изменится. Продажи в течение года на общую сумму до 2 тыс. евро (в эквиваленте) налоговиков интересовать не будут. Если количество операций не превышает 30, информация о них в налоговую передаваться не будет.

Цель — чтобы государство получило возможность контролировать тех, кто фактически ведет предпринимательскую деятельность без положенного оформления. Сами физлица подавать декларацию не обязаны; за них налоги посчитает цифровая платформа.

Когда это все заработает?

Законопроект должен еще подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Новые правила вступят в силу не ранее января 2027 года. В то же время, по словам народного депутата Ярослава Железняка, фактический запуск механизма может произойти позже, поскольку для его работы необходимо подписать международные меморандумы и наладить систему обмена информацией между государственными органами и цифровыми платформами. Полноценно закон заработает ближе к 2028 году, прогнозирует Железняк.

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