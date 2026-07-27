Какие отрасли наполняют бюджет: наиболее перспективные направления Украины Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Какие отрасли наполняют бюджет: наиболее перспективные направления Украины

В исследовании GRADUS назвали наиболее перспективные отрасли, ныне наполняющие бюджет Украины.

Лидерами здесь являются аграрный сектор и переработка продукции, а также крупная промышленность, которые занимают по 41% каждая.

Добывающая промилость и энергетика на втором месте с 26% и 20% соответственно.

Финансовый сектор занимает 3 место (страхование) — 16%. А вот военно-промышленный комплекс и розничная торговля по 14%.

Инфографика GRADUS

Послевоенное восстановление экономики

Инфографика GRADUS

Наиболее перспективное направление для Украины

Также эксперты назвали наиболее перспективные направления для Украины в будущем. Сюда относят развитие агросектора и крупной перерабатывающей промышленности, а также развитие ИТ и малого бизнеса.

Инфографика GRADUS

Ожидаемые доходы — 2 трлн 917,9 млрд грн (без учета грантов и международной помощи), в том числе общий фонд — 2 трлн 625 млрд грн, специальный фонд — 292,9 млрд грн.

Доходы 2026 года будут больше на 415,3 млрд грн, чем в 2025 году.

Расходы и предоставление кредитов из государственного бюджета в 2026 году составят 4 трлн 837,4 млрд грн, что на 134,5 млрд грн больше, чем в 2025-м. Общий фонд — 4 трлн 416,5 млрд грн, специальный фонд — 420,9 млрд грн.

Это означает дефицит бюджета около 1,9 трлн грн, что составляет около 18,5% ВВП и потребность во внешнем финансировании в размере примерно 2 трлн 79 млрд грн. Еще около 430 млрд грн планируется получить, пользуясь внутренними заимствованиями.

Главный акцент проекта Госбюджета на 2026 год — на оборону страны. Он предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону на 2 трлн 805,8 млрд грн или 27,2% ВВП, что на 168,6 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом. То есть, практически все ожидаемые доходы общего фонда будут направлены на оборону страны.

Для сравнения Госбюджет-2025 предусматривал расходы на безопасность и оборону в размере 2,2 трлн грн или 26,3% ВВП. В июле 2025 года Рада увеличила расходы на безопасность и оборону на 412 млрд грн.

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