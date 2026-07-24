Обещанные доплаты военным: сколько денег еще нужно и сколько есть в бюджете Сегодня 21:03 — Казна и Политика

В начале июня Министерство обороны представило первый этап трансформации Сил обороны.

В начале июня Министерство обороны представило первый этап трансформации Сил обороны, который предусматривает новую систему контрактов, обновленный механизм дополнительных вознаграждений, гарантированные отсрочки и новый порядок возвращения военнослужащих из самовольного оставления части. Максимальная сумма выплат военнослужащему в соответствии с новой моделью может составлять до 460 тыс. грн в месяц.

Об этом пишет «Слово и дело».

При этом увеличение максимальной суммы произошло за счет новых доплат и бонусов, а не из-за повышения базового денежного довольствия или внесения соответствующих изменений в государственный бюджет.

Новые правила используются с 1 июня 2026 года. В Минобороны сообщали, что военнослужащие, выполнявшие боевые задания в июне, должны были получить выплаты по новым правилам уже в июле.

Финансирование новых контрактов

За день до освобождения от должности главнокомандующего ВСУ Александр Сырский заявил о проблемах с финансированием новой системы денежного довольствия военнослужащих. По его словам, после запуска новых контрактов возник вопрос обеспечения выплат во втором полугодии 2026 года.

Сырский отмечал, что Министерство обороны не провело через Верховную Раду изменения денежного довольствия военнослужащих.

Он также сослался на слова тогдашнего министра обороны Михаила Федорова о том, что часть средств из фонда оплаты труда военных была направлена ​​на закупку беспилотников. По словам Сырского, из-за этого встал вопрос финансирования новых выплат во втором полугодии 2026 года.

Кроме того, главнокомандующий сообщил, что с момента запуска новых контрактов 12 июня их подписали около 2 тыс. человек.

Сколько денег нужно

По предварительным расчетам Министерства финансов, для финансирования новой системы доплат необходимо дополнительно:

в 2026 году 107,7 млрд грн (за семь месяцев);

в 2027 году 186,8 млрд грн.;

в 2028 году 78,7 млрд грн (за пять месяцев).

В то же время, в государственном бюджете на 2026 год эти средства отдельно не предусмотрены.

Финансирование выплат в ВСУ, www.slovoidilo.ua

Какие средства уже выделены

В июне Верховная Рада увеличила расходы на сектор обороны на 1,56 трлн. Однако эти средства предназначены для финансирования нужд войска по действующим условиям денежного довольствия, которые действовали до введения новой системы доплат.

В середине июня министр обороны Михаил Федоров сообщил, что финансовой основой первого этапа трансформации Сил обороны стали около 60 млрд гривен, которые удалось высвободить после масштабного внутреннего аудита Минобороны. Он производился по принципу принятия решений на основе данных.

По словам Федорова, важным инструментом сокращения издержек стало введение «конкурентных тендеров вместо непрозрачных закупочных схем».

После внесения изменений в госбюджет Вооруженные силы Украины дополнительно получили 129,449 млрд грн. Эти деньги предусмотрены на оплату труда при подготовке личного состава, медицинское обеспечение военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Кроме того, дополнительное финансирование получили:

Национальная гвардия Украины — 8,843 млрд грн;

Государственная пограничная служба — 5,797 млрд грн;

Служба безопасности Украины — 2,222 млрд грн;

Главное управление разведки — 1,522 млрд грн;

Государственная специальная служба транспорта — 1,776 млрд грн.

Слово і Діло По материалам:

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