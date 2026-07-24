Товарооборот Украины с Сербией за полугодие достиг $345,9 млн Сегодня 06:46 — Казна и Политика

Как сообщает «Сербский экономист», Сербия становится одним из самых заметных балканских торговых партнеров Украины.

Как следует из данных аналитического центра Experts Club, по итогам первого полугодия 2026 года она заняла 33 место среди 50 крупнейших партнеров страны, а двусторонний товарооборот достиг $345,9 млн.

Поставки сербских товаров в Украину составили $243,2 млн, украинский экспорт в Сербию — $102,7 млн. Лишь в июне объем торгов между странами составил $55,8 млн. Баланс пока складывается в пользу Сербии: дефицит Украины в двусторонней торговле составил $140,5 млн.

Тенденция к усилению позиций Сербии проявилась еще в конце 2025 — начале этого года. В первом квартале 2026 года сербский экспорт в Украину удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как украинские поставки на сербский рынок выросли на 5%.

В торговых операциях между странами принимают участие около 900 сербских компаний, из которых около 670 закупают украинскую продукцию. Одним из факторов развития связей стало полноценное возобновление дипломатического присутствия Сербии в Киеве. Посольство, приостановившее работу в 2022 году, вернулось в украинскую столицу в конце 2024 года, а осенью 2025 года официально возобновило деятельность в новом помещении. В настоящее время миссию возглавляет посол Андон Сапунджи.

Само по себе открытие посольства не определяет объема торговли, однако постоянная дипломатическая миссия упрощает контакты между компаниями, торговыми палатами и государственными органами. Она также может способствовать организации бизнес-миссий, решению логистических и консульских вопросов и подготовке новых межгосударственных соглашений.

Следующим важным шагом может стать возобновление переговоров о свободной торговле и достижение результата в этом вопросе. Для Сербии Украина остается большим рынком с высоким спросом на продовольствие, промышленную продукцию, оборудование и товары для восстановления.

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