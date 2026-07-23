Зеленский сообщил, что недоволен планами устойчивости регионов на зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен темпами выполнения планов устойчивости регионов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.
Президент призвал регионы ускорить выполнение планов
По словам Зеленского, особое внимание необходимо уделить выполнению планов устойчивости во всех областях.
«Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важные вещи. Так же, как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью не доволен. Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться», — сказал президент.
Он подчеркнул, что все регионы должны активизировать работу по реализации этих планов.
22 июля Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Сергеем Корецким, в ходе которого стороны обсудили обновленные подходы к кадровой политике правительства.
Отдельное внимание было уделено фиксации результатов выполнения планов устойчивости областей и общин.