Зеленский сообщил, что недоволен планами устойчивости регионов на зиму Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен темпами выполнения планов устойчивости регионов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

Президент призвал регионы ускорить выполнение планов

По словам Зеленского, особое внимание необходимо уделить выполнению планов устойчивости во всех областях.

«Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важные вещи. Так же, как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью не доволен. Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться», — сказал президент.

Он подчеркнул, что все регионы должны активизировать работу по реализации этих планов.

22 июля Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Сергеем Корецким, в ходе которого стороны обсудили обновленные подходы к кадровой политике правительства.

Отдельное внимание было уделено фиксации результатов выполнения планов устойчивости областей и общин.

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