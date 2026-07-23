«Деньги ходят за человеком». Кабмин ввел новую модель финансирования социальных услуг для ВПЛ и людей с инвалидностью Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Государство будет финансировать потребности конкретного человека

Кабинет Министров принял постановление, которым вводится новая модель финансирования социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Государство будет финансировать потребности конкретного человека

Новая модель станет одним из ключевых инструментов реализации реформы деинституциализации. Она предполагает переход от финансирования сети заведений к финансированию потребностей конкретного получателя социальных услуг.

Ожидается, что это будет способствовать развитию рынка социальных услуг, повышению их доступности и качества, а также приблизит систему социальной защиты Украины к европейским подходам и требованиям Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Экспериментальный проект продлили до 2028 года

Соответствующее постановление стало продолжением экспериментального проекта, в котором участвует уже 91 поставщик социальных услуг. С августа 2024 г. заключены договоры с 675 лицами — получателями услуг стационарного ухода и поддержанного проживания вместе.

Принятые изменения обеспечат непрерывность предоставления социальных услуг для действующих получателей и расширят доступ к ним для новых.

Экспериментальный проект продлится до 7 августа 2028 года.

Планы до конца этого года

«Мы планируем, что в 2026 году услугу поддержанного проживания получат около 3 тысяч человек. Государственное финансирование будет направлено непосредственно на обеспечение социальных услуг конкретному человеку. Это сделает систему адресной, прозрачной и ориентированной на человека, имеющего право жить в общине, а не в закрытых учреждениях, и получать необходимую поддержку по месту жительства», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

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