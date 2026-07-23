0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Деньги ходят за человеком». Кабмин ввел новую модель финансирования социальных услуг для ВПЛ и людей с инвалидностью

Казна и Политика
35
Государство будет финансировать потребности конкретного человека
Государство будет финансировать потребности конкретного человека
Кабинет Министров принял постановление, которым вводится новая модель финансирования социальных услуг стационарного ухода и поддержанного проживания для внутренне перемещенных пожилых людей и людей с инвалидностью по принципу «деньги ходят за человеком».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Государство будет финансировать потребности конкретного человека

Новая модель станет одним из ключевых инструментов реализации реформы деинституциализации. Она предполагает переход от финансирования сети заведений к финансированию потребностей конкретного получателя социальных услуг.
Ожидается, что это будет способствовать развитию рынка социальных услуг, повышению их доступности и качества, а также приблизит систему социальной защиты Украины к европейским подходам и требованиям Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Экспериментальный проект продлили до 2028 года

Соответствующее постановление стало продолжением экспериментального проекта, в котором участвует уже 91 поставщик социальных услуг. С августа 2024 г. заключены договоры с 675 лицами — получателями услуг стационарного ухода и поддержанного проживания вместе.
Принятые изменения обеспечат непрерывность предоставления социальных услуг для действующих получателей и расширят доступ к ним для новых.
Экспериментальный проект продлится до 7 августа 2028 года.

Планы до конца этого года

«Мы планируем, что в 2026 году услугу поддержанного проживания получат около 3 тысяч человек. Государственное финансирование будет направлено непосредственно на обеспечение социальных услуг конкретному человеку. Это сделает систему адресной, прозрачной и ориентированной на человека, имеющего право жить в общине, а не в закрытых учреждениях, и получать необходимую поддержку по месту жительства», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
По материалам:
Finance.ua
КабминСоциальная помощьВПЛ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems