Украина реформирует финмониторинг, проверку PEP и систему бенефициаров Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Украина вернула в бюджет более 1,6 млрд грн благодаря борьбе с уклонением от налогов

В рамках новой программы с Международным валютным фондом Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Они зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике, который является частью программы МВФ.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

По ее словам, одной из ключевых задач, которые МВФ ставит перед фискальными органами, является эффективное противодействие уклонению от уплаты налогов. В то же время, главным показателем результативности такой работы является не количество открытых уголовных производств или объявленных подозрений, а сумма средств, возвращенных в бюджет.

За первое полугодие 2026 года в государственный и местные бюджеты уже возмещено более 1,6 млрд грн.

Примеры возмещения средств в бюджет

Среди приведенных примеров:

почти 33 млн грн возмещено по делу предприятия, которое выполняло оборонные контракты и уклонилось от уплаты налогов. Обвинительный акт уже передан в суд;

более 98 млн грн уплатил застройщик, систематически уклонявшийся от уплаты земельного налога;

во Львовской области после разоблачения схемы искусственного дробления бизнеса через подконтрольных ФЛП в бюджет вернули еще 60,3 млн грн;

более 25 млн грн возмещено по делу сети магазинов в Закарпатье, где деятельность более 50 торговых точек была оформлена через десятки подконтрольных ФЛП.

Какие обязательства Украина взяла перед МВФ в сфере AML/CFT

В рамках новой программы по МВФ Украина задекларировала несколько ключевых шагов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В частности, Национальный банк Украины обязался перевести проверку политически значимых лиц (PEP) банками на риск-ориентированный подход, пропорциональный реальному уровню риска и в рамках стандартов FATF.

Как отмечает Василевская-Смаглюк, это должно снять вопрос о случаях отказа политически значимым лицам в банковском обслуживании через их PEP-статус. По ее словам, такие случаи единичны, однако соответствующий пункт внесли в меморандум, чтобы устранить аргументы сторонников отмены пожизненного статуса PEP для должностных лиц. Она также утверждает, что аналогичная норма была включена в закон о цифровых платформах, из-за чего документ пока не подписан.

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Кроме того, правительство обязалось реформировать систему раскрытия конечных собственников бизнеса (бенефициаров). Это должно сделать государственные закупки более прозрачными и помочь выявлять конфликт интересов еще до подписания соглашения, а не после того, как деньги уже потрачены.

Также функционал системы финансового мониторинга планируется распространить на борьбу с налоговыми преступлениями. Функционал AML-системы планируется распространить на налоговый контроль. Ранее система слежки за подозрительными финансовыми операциями работала в основном против отмывания денег. Теперь его хотят использовать еще и для того, чтобы разоблачать налоговые махинации.

Отдельно говорится, что Госфинмониторинг уже прошел оценку соответствия стандартам FATF при технической поддержке МВФ. До конца марта 2026 г. правительство должно подготовить план действий по устранению выявленных в этой оценке пробелов.

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Напомним, ранее Finance.ua писал, что обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования с МВФ после первого пересмотра содержит семь новых структурных маяков. Из них шесть касаются фискальной сферы

В документе отмечается , что восстановление Украины после войны потребует значительных финансовых ресурсов. Поэтому правительство ищет механизмы для сохранения бюджетных доходов после завершения действия военного сбора в размере 5%, который в соответствии с законодательством будет взиматься еще три года после отмены военного положения.

Также МВФ предлагает Украине уже с 2027 начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Кроме того, эксперты МВФ рекомендовали Национальному банку рассмотреть возможность большего ослабления курса гривны для уменьшения дефицита текущего счета. НБУ признал результаты оценки внешнего сектора, однако не согласился с выводом о масштабе дисбаланса реального эффективного обменного курса.

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