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Украина привлекает €1,5 миллиона гранта на внедрение морского «единого окна»

Казна и Политика
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Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту привлекает грант ЕС в размере 1,5 млн евро на новый этап внедрения морского «единого окна» в портах
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Украина продолжает реализацию проекта технической помощи Европейского Союза, который является основой для внедрения в украинских портах Морского единого окна (Maritime National Single Window), отвечающего европейским и международным стандартам», — говорится в сообщении.
Проект переходит на новую фазу, которая будет реализовываться при поддержке Европейской Комиссии через Европейское агентство по безопасности на море (EMSA). Общий бюджет фазы составляет 1,5 млн евро и продлится с 2027 по 2028 год.
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При реализации проекта будут проанализированы возможности интеграции существующих цифровых решений, в частности системы DocPort, в будущее Морское единое окно.
В состав новой системы могут быть интегрированы отдельные компоненты DocPort, отвечающие требованиям законодательства ЕС и международным стандартам.

Что такое Морское единое окно

Морское единое окно — это современная цифровая система, позволяющая судоходным компаниям и морским агентам предоставлять всю необходимую информацию о судомерах через единый электронный портал.

Цель проекта

Введение такой системы должно обеспечить электронный обмен данными между судоходными компаниями, портами и государственными органами по единым европейским правилам.
В перспективе это позволит интегрировать украинские порты в европейское цифровое пространство морских перевозок.

Подготовят законодательную базу

«Наша задача — внедрить в Украине Морское единое окно, которое будет полностью отвечать европейским и международным требованиям и сможет интегрироваться в европейскую систему обмена данными. Это важный шаг для цифровизации морской отрасли, упрощения процедур захода судов в украинские порты и выполнения наших евроинтеграционных обязательств», — отметил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
В рамках проекта будет проведен комплексный анализ действующей системы оформления судов в украинских портах, определена оптимальная модель управления будущим Морским единым окном, распределение полномочий между всеми государственными органами и роль существующих цифровых решений, в частности системы DocPort.
Отдельное направление работы будет касаться гармонизации украинского законодательства с европейскими требованиями.
Эксперты подготовят комплексный закон о Морском едином окне, необходимые подзаконные акты, национальный словарь данных и рекомендации по поэтапному внедрению системы.
По материалам:
Finance.ua
ГрантыЕС
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