Повышение тарифов на газ и свет с 2027 года: чего хочет МВФ Сегодня 11:00 — Личные финансы

Повышение тарифов на газ и свет с 2027 года: чего хочет МВФ

Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения с 2027 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом идет речь в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым ознакомилась редакция.

«По оценке Фонда этот процесс может начаться уже в 2027 году», — говорится в документе. При этом подчеркивается, что перед повышением тарифов должна быть создана достаточная система адресной социальной защиты потребителей.

Что это даст

Повышение тарифов, по мнению МВФ, должно способствовать:

финансированию восстановления энергетической инфраструктуры;

сокращению задолженности предприятий энергетического сектора;

снижению объема скрытых бюджетных субсидий.

В предыдущей редакции меморандума Украина должна была подготовить план постепенного повышения тарифов до июля этого года. В настоящее время срок выполнения этого структурного маяка перенесен на конец октября.

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Перед началом повышения тарифов, отмечено в меморандуме, власти Украины обязались до конца февраля 2027 года провести комплексную оценку существующих механизмов поддержки потребителей коммунальных услуг. Это необходимо для определения наиболее эффективных способов защиты социально уязвимых домохозяйств.

В долгосрочной перспективе МВФ считает необходимым полностью либерализовать цены на энергоресурсы. По мнению Фонда, только рыночное ценообразование сможет обеспечить поступление частных инвестиций, необходимых для послевоенного обновления энергетического сектора.

Мораторий

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление для населения, введенный законом во время военного положения. Он должен действовать до окончания военного положения и еще через шесть месяцев после его отмены.

При этом мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и ряд других коммунальных услуг.

с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Мы писали , что в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти

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Ранее Finance.ua рассказывал , что в июле для ряда украинских городов выросли тарифы на холодную воду — по меньшей мере в два, а то и в три раза. Больше всего стоимость кубометра выросла в Виннице — более чем на 216%, а также в Днепре (+161,2%), Запорожье (+144,5%), Тернополе (+138%), Луцке (+137,2%) и Ивано-Франковске (+132%). Меньше выросла стоимость кубометра в Черновцах (+127,7%), Ужгороде (+112,9%), Ровно (+110%) и Черкассах (+105,1%).

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