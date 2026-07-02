0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тарифы на воду выросли с 1 июля: как это повлияет на субсидии

Личные финансы
76
Во многих городах тарифы для населения не пересматривались более четырех лет
Во многих городах тарифы для населения не пересматривались более четырех лет
С 1 июля 2026 года в ряде регионов Украины выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В связи с изменением стоимости коммунальных услуг будет пересмотрен и размер жилищных субсидий.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Субсидии пересчитают автоматически

В Пенсионном фонде отметили, что если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается.
Получателям государственного пособия не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. После поступления информации о новых тарифах перерасчет будет произведен автоматически.
Читайте также
Если домохозяйство имеет право на субсидию, то ее размер определят с учетом обновленной стоимости услуг и обязательного платежа.
Субсидии пересчитают автоматически
Субсидии пересчитают автоматически, Инфографика: ПФУ

В каких городах изменились тарифы на воду

Как пишет РБК-Украина, одно из самых больших повышений зафиксировано в Умани. С 1 июля тариф на водоснабжение составляет 79,49 грн. за кубометр, на водоотвод — 78,84 грн. Общая стоимость услуг составила 157,32 грн за кубометр.
В Павлограде совокупный тариф вырос с 53,66 грн до 113,47 грн за кубометр, то есть более чем вдвое.
В Бердичеве новый тариф составляет 101,76 грн за кубометр.
Читайте также
В Черкассах стоимость водоснабжения и водоотвода увеличилась на 105%. Новый совокупный тариф установлен на уровне 56,71 грн. за кубометр.
В Ужгороде исполком повысил общий тариф до 91,24 грн за кубометр, что на 112% больше по сравнению с предыдущим уровнем.
В Виннице тариф вырос с 25,62 грн. до 81,01 грн. за кубометр.
В Кременчуге новый тариф составляет 64,07 грн. за кубометр вместо 31,80 грн.
Читайте также
Изменения затронули также другие населенные пункты. В частности:
  • в Тернополе тариф на водоснабжение составляет 38,46 грн за кубометр, на водоотвод — 34,32 грн за кубометр (без НДС);
  • в Ивано-Франковске водоснабжение стоит 35,45 грн за кубометр, водоотвод — 30,60 грн за кубометр;
  • в Оржицкой общине Полтавской области тариф на водоснабжение вырос вдвое — до 40 грн за кубометр;
  • в Кировоградской области предприятие «Днепр-Кировоград» предложило повысить тариф с 45,97 грн до 109,14 грн за кубометр, однако это решение еще должен согласовать областной совет.
Место для вашей рекламы

Некоторые общины анонсировали компенсации

В части городов местные власти уже сообщили о намерении компенсировать часть расходов населения.
Так, в Тернополе на средства городского бюджета планируют компенсировать разницу между показателями общедомовых и квартирных счетчиков воды.
В Виннице также заявили о готовящемся механизме компенсации после повышения тарифов. Детали программы пока не обнародованы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ТарифыТарифы на водоснабжениеКоммунальные услугиСубсидииЖилищные субсидииПенсионный фонд
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems