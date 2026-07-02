Тарифы на воду выросли с 1 июля: как это повлияет на субсидии Сегодня 21:04 — Личные финансы

Во многих городах тарифы для населения не пересматривались более четырех лет

С 1 июля 2026 года в ряде регионов Украины выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В связи с изменением стоимости коммунальных услуг будет пересмотрен и размер жилищных субсидий.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Субсидии пересчитают автоматически

В Пенсионном фонде отметили, что если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается.

Получателям государственного пособия не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. После поступления информации о новых тарифах перерасчет будет произведен автоматически.

Если домохозяйство имеет право на субсидию, то ее размер определят с учетом обновленной стоимости услуг и обязательного платежа.

Субсидии пересчитают автоматически, Инфографика: ПФУ

В каких городах изменились тарифы на воду

Как пишет РБК-Украина, одно из самых больших повышений зафиксировано в Умани. С 1 июля тариф на водоснабжение составляет 79,49 грн. за кубометр, на водоотвод — 78,84 грн. Общая стоимость услуг составила 157,32 грн за кубометр.

В Павлограде совокупный тариф вырос с 53,66 грн до 113,47 грн за кубометр, то есть более чем вдвое.

В Бердичеве новый тариф составляет 101,76 грн за кубометр.

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В Черкассах стоимость водоснабжения и водоотвода увеличилась на 105%. Новый совокупный тариф установлен на уровне 56,71 грн. за кубометр.

В Ужгороде исполком повысил общий тариф до 91,24 грн за кубометр, что на 112% больше по сравнению с предыдущим уровнем.

В Виннице тариф вырос с 25,62 грн. до 81,01 грн. за кубометр.

В Кременчуге новый тариф составляет 64,07 грн. за кубометр вместо 31,80 грн.

Изменения затронули также другие населенные пункты. В частности:

в Тернополе тариф на водоснабжение составляет 38,46 грн за кубометр, на водоотвод — 34,32 грн за кубометр (без НДС);

в Ивано-Франковске водоснабжение стоит 35,45 грн за кубометр, водоотвод — 30,60 грн за кубометр;

в Оржицкой общине Полтавской области тариф на водоснабжение вырос вдвое — до 40 грн за кубометр;

в Кировоградской области предприятие «Днепр-Кировоград» предложило повысить тариф с 45,97 грн до 109,14 грн за кубометр, однако это решение еще должен согласовать областной совет.

Некоторые общины анонсировали компенсации

В части городов местные власти уже сообщили о намерении компенсировать часть расходов населения.

Так, в Тернополе на средства городского бюджета планируют компенсировать разницу между показателями общедомовых и квартирных счетчиков воды.

В Виннице также заявили о готовящемся механизме компенсации после повышения тарифов. Детали программы пока не обнародованы.

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