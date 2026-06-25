Может ли человек, который с 1 июня уволился с работы, оформить субсидию Сегодня 08:03 — Личные финансы

При назначении жилищной субсидии с июня 2026 года будут учитываться доходы за октябрь 2025 года – март 2026 года.

Если заявление на назначение жилищной субсидии подано в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона (в мае или июне 2026 года), выплата назначается с начала такого сезона, то есть с мая 2026 года, но не ранее дня возникновения права на его получение.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Какие доходы будут учитываться при назначении субсидии с мая

При назначении жилищной субсидии с мая 2026 года будут учитываться доходы за июль-декабрь 2025 года (III-IV кварталы 2025 года).

Если за этот период доходы отсутствовали или среднемесячный доход был ниже минимальной заработной платы, установленной на начало расчетного периода, субсидия может быть назначена при условии уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в размере не менее минимального за октябрь-декабрь 2025 года.

Какие доходы будут учитываться при назначении субсидии с июня

При назначении жилищной субсидии с июня 2026 года будут учитываться доходы за октябрь 2025 года — март 2026 года (IV квартал 2025 года — I квартал 2026 года).

Если за этот период доходы отсутствовали или среднемесячный доход был ниже минимальной заработной платы, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, выплата может быть назначена при уплате ЕСВ в размере не менее минимального за октябрь-декабрь 2025 года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что для назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона заявление и документы необходимо подать до 1 июля.

В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение 2 месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Также мы писали , что жилищная субсидия в размере 0,00 грн означает отсутствие разницы между стоимостью коммунальных услуг в рамках социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства. Размер обязательного платежа определяется индивидуально в зависимости от доходов семьи.

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