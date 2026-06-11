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Кому з українців потрібно подати заяву до ПФ: термін до 1 липня

Особисті фінанси
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Кому з українців потрібно подати заяву до ПФ: термін до 1 липня
Кому з українців потрібно подати заяву до ПФ: термін до 1 липня
Як повідомив Пенсійний Фонд, для призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону заяву та документи необхідно подати до 1 липня.
У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом 2 місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.
Якщо житлову субсидію вже було отримано в попередньому періоді, то подати заяву на новий період мають лише окремі категорії громадян.
Кому з українців потрібно подати заяву до ПФ: термін до 1 липня

Хто має звертатись до ПФ

Кому саме слід звернутись до органу Пенсійного фонду України, читайте за посиланням.
Якщо ви або члени вашого домогосподарства належите до однієї категорій осіб, про які йдеться вище, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня — з початку неопалювального сезону.

Як подати

<i>Інфографіка ПФ</i>
Інфографіка ПФ
Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна в один із способів:
  • через сервісні центри Фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштовим відправленням — на адресу органу Фонду;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд України» або через Єдиний портал державних послуг «Дія».
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Раніше Finance.ua писав, що 10 червня сплив термін оцифрування трудових книжок для подання в Пенсійний Фонд. В ПФ пояснили, що якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026, це не призведе до втрати страхового стажу.
Проте це значно ускладнить процес призначення пенсії у майбутньому, оскільки дані про період роботи до 2004 року не потраплять до електронного реєстру автоматично.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фонд
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