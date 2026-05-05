Новое заявление на субсидию на неотопительный сезон в Украине (условия и сроки)

В мае 2026 органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины пишет yaizakon

Домохозяйствам, имеющим право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026—2027 годов будет рассчитан автоматически.

В то же время, отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий период назначается по обращению.

Обращаться с заявлением нужно, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае смены места жительства);

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Как подать документы

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно избранным способом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте, по адресу территориального органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать через центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал Дія.

Жилищная субсидия рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Рост расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду заставляет все больше украинцев обращаться за государственной поддержкой. 2026 система субсидий в Украине сохраняет свою базовую логику, но будет работать с учетом изменений последних лет: полномасштабной войны, большого количества внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усиления контроля за доходами.

Ранее Finance.ua писал , что украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Пособие рассчитывается только на тех, кто фактически проживает в жилище.

Finance.ua писал , что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.

