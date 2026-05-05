0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новое заявление на субсидию на неотопительный сезон в Украине (условия и сроки)

Личные финансы
29
Новое заявление на субсидию на неотопительный сезон в Украине (условия и сроки)
Новое заявление на субсидию на неотопительный сезон в Украине (условия и сроки)
В мае 2026 органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины пишет yaizakon.
Читайте также
Домохозяйствам, имеющим право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026—2027 годов будет рассчитан автоматически.
В то же время, отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий период назначается по обращению.
Обращаться с заявлением нужно, если:
  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае смены места жительства);
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Как подать документы

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно избранным способом:
  • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • по почте, по адресу территориального органа Фонда;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».
Читайте также
Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать через центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал Дія.

Жилищная субсидия рассчитывается:

  • на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Место для вашей рекламы
Рост расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду заставляет все больше украинцев обращаться за государственной поддержкой. 2026 система субсидий в Украине сохраняет свою базовую логику, но будет работать с учетом изменений последних лет: полномасштабной войны, большого количества внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усиления контроля за доходами.
Какие субсидии доступны в 2026 году, кто имеет право на их получение и как правильно оформить пособие — подробно объясняет Finance.ua:

Субсидии в 2026: на что можно рассчитывать и как оформить

Ранее Finance.ua писал, что украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Пособие рассчитывается только на тех, кто фактически проживает в жилище.
Finance.ua писал, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems