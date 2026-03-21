Влияет ли пребывание за границей на получение жилищной субсидии
Украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Пособие рассчитывается только на тех, кто фактически проживает в доме.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Влияет ли выезд за границу на назначение жилищной субсидии
Во время военного положения и в течение двух месяцев после прекращения пребывания граждан за границей не является основанием для отказа в назначении субсидии для всего домохозяйства.
Однако члены семьи, которые находятся за пределами Украины более 60 дней, не учитываются при расчете субсидии. Соответственно размер пособия изменится.
Социальные нормы жилья и коммунальных услуг не рассчитываются на лиц, фактически не проживающих в домохозяйстве, а их доходы при назначении субсидии не учитываются.
Следовательно, если некоторые члены семьи остаются в Украине, жилищная субсидия начисляется только тем, кто фактически проживает по адресу домохозяйства. Те, кто находится за границей, в расчет не включаются.
Субсидия не предоставляется домохозяйству, где ни один человек фактически не проживает и не потребляет коммунальные услуги в пределах установленных норм.
Ранее Finance.ua писал, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.
Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
Также по теме
Влияет ли пребывание за границей на получение жилищной субсидии
Как изменились цены в Украине с начала полномасштабного вторжения
Какая будет пенсия при минимальной зарплате
Средние пенсии в Европе: где выгоднее жить (инфографика)
5 правил безопасного кредита в МФО
Какие налоги украинцы должны заплатить за свою недвижимость