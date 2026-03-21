Влияет ли пребывание за границей на получение жилищной субсидии

Назначается ли жилищная субсидия, если члены домохозяйства за границей
Украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Пособие рассчитывается только на тех, кто фактически проживает в доме.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Влияет ли выезд за границу на назначение жилищной субсидии

Во время военного положения и в течение двух месяцев после прекращения пребывания граждан за границей не является основанием для отказа в назначении субсидии для всего домохозяйства.
Однако члены семьи, которые находятся за пределами Украины более 60 дней, не учитываются при расчете субсидии. Соответственно размер пособия изменится.
Социальные нормы жилья и коммунальных услуг не рассчитываются на лиц, фактически не проживающих в домохозяйстве, а их доходы при назначении субсидии не учитываются.
Следовательно, если некоторые члены семьи остаются в Украине, жилищная субсидия начисляется только тем, кто фактически проживает по адресу домохозяйства. Те, кто находится за границей, в расчет не включаются.
Субсидия не предоставляется домохозяйству, где ни один человек фактически не проживает и не потребляет коммунальные услуги в пределах установленных норм.
Ранее Finance.ua писал, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.
Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
