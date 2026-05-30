Кто может получить единовременное денежное пособие при назначении пенсии

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», единовременное пособие могут получить граждане, работавшие в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите населения.
Размер выплаты равняется 10 месячным пенсиям, исчисленным на день ее назначения.
Чтобы получить пособие, необходимо удовлетворять определенным условиям:
в день достижения пенсионного возраста работать в государственном или коммунальном учреждении;
занимать должность, включенную в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию по выслуге лет;
иметь необходимый страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
до момента обращения еще не получать пенсию.
Если все эти условия подтверждены, тогда пособие назначат в соответствии с пунктом 7−1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
До этого Finance.ua отмечал, что в Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсий. Средний уровень зарплат для расчета пенсионных выплат вырос до 23 218 гривен.
Также с 1 июня в Украине стартует новый этап перерасчета пенсий. Пенсионный фонд Украины уже объявил об автоматическом повышении выплат для трех категорий граждан. Часть пенсионеров сможет получить от 100 до 1500 гривен дополнительно в ближайшее время.
Подробнее о новых пенсионных доплатах, правилах пересчета и рисках возврата средств смотрите в видео на нашем YouTube-канале: