Кто может получить единовременное денежное пособие при назначении пенсии Сегодня 13:19 — Личные финансы

Некоторые украинцы могут получить единовременное денежное пособие после назначения пенсии. На выплату могут претендовать не все пенсионеры, а определенные категории граждан.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на единовременную выплату

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», единовременное пособие могут получить граждане, работавшие в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите населения.

Размер выплаты равняется 10 месячным пенсиям, исчисленным на день ее назначения.

Чтобы получить пособие, необходимо удовлетворять определенным условиям:

в день достижения пенсионного возраста работать в государственном или коммунальном учреждении;

занимать должность, включенную в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию по выслуге лет;

иметь необходимый страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

до момента обращения еще не получать пенсию.

Если все эти условия подтверждены, тогда пособие назначат в соответствии с пунктом 7−1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

До этого Finance.ua отмечал , что в Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсий. Средний уровень зарплат для расчета пенсионных выплат вырос до 23 218 гривен.

Также с 1 июня в Украине стартует новый этап перерасчета пенсий. Пенсионный фонд Украины уже объявил об автоматическом повышении выплат для трех категорий граждан. Часть пенсионеров сможет получить от 100 до 1500 гривен дополнительно в ближайшее время.

