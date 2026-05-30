Кто может получить единовременное денежное пособие при назначении пенсии

Личные финансы
Единовременное пособие при назначении пенсии
Некоторые украинцы могут получить единовременное денежное пособие после назначения пенсии. На выплату могут претендовать не все пенсионеры, а определенные категории граждан.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на единовременную выплату

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», единовременное пособие могут получить граждане, работавшие в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите населения.
Размер выплаты равняется 10 месячным пенсиям, исчисленным на день ее назначения.
Чтобы получить пособие, необходимо удовлетворять определенным условиям:
  • в день достижения пенсионного возраста работать в государственном или коммунальном учреждении;
  • занимать должность, включенную в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию по выслуге лет;
  • иметь необходимый страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
  • до момента обращения еще не получать пенсию.
Если все эти условия подтверждены, тогда пособие назначат в соответствии с пунктом 7−1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
До этого Finance.ua отмечал, что в Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсий. Средний уровень зарплат для расчета пенсионных выплат вырос до 23 218 гривен.
Также с 1 июня в Украине стартует новый этап перерасчета пенсий. Пенсионный фонд Украины уже объявил об автоматическом повышении выплат для трех категорий граждан. Часть пенсионеров сможет получить от 100 до 1500 гривен дополнительно в ближайшее время.
Подробнее о новых пенсионных доплатах, правилах пересчета и рисках возврата средств смотрите в видео на нашем YouTube-канале:
По материалам:
Finance.ua
