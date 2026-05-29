Хлеб в Украине может подорожать на четверть: причины

В 2026 году цены на хлеб в Украине могут возрасти на 25%. Основное влияние на цену оказывает не стоимость зерна, а затраты на производство.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, доля пшеницы в себестоимости хлеба составляет всего 20−25%. Основные расходы формируют:

энергоносители;

логистика;

зарплаты.

В условиях войны все эти составляющие значительно подорожали. Дополнительно на рынок влияет валютный фактор, ведь часть оборудования и материалов закупается за границей — в евро и долларах.

Каким может быть подорожание

Комментируя прогноз относительно возможного роста цен осенью, Марчук подтвердил, что такая тенденция вполне реальна.

«В 2026 году мы будем видеть удорожание хлеба в среднем на 25%», — говорит эксперт.

В то же время, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в комментарии РБК-Украина высказал другое мнение.

По его словам, причин для резкого скачка цен или дефицита летом нет. Из-за ударов по энергоструктуре и использования генераторов во время жары он не исключает лишь незначительное подорожание всего ассортимента в пределах 5% (на 1−1,5 грн за буханку). Но если ситуация с энергетикой будет стабильной, то цены удастся удержать.

В то же время, если ситуация на продуктовом рынке будет оставаться неравномерной, часть товаров может подорожать еще сильнее.

По словам Марчука, отдельные категории продуктов способны вырасти в цене до 50%, тогда как другие — наоборот будут дешеветь из-за сезонного увеличения предложения.

