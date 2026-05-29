Летом запускают больше поездов на популярные локации (список) Сегодня 18:13

В Украине запускают дополнительные поезда на летний сезон и возобновляют маршрут Сумы — Рахов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

«С начала лета Укрзализныця фиксирует изменение пассажиропотока и оперативно реагирует на это. Уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переводим сразу 7 пар поездов», — отметили в компании.

Речь идет о таких поездах:

№ 4/3 Ужгород — Днепр;

№ 86/85 Львов — Запорожье;

№ 128/127 Львов — Кривой Рог, Запорожье;

№ 78/77 Ковель — Одесса;

№ 88/87 Ковель — Днепр;

№ 7/8 Харьков — Одесса;

№ 121/122 Николаев — Киев.

Как сообщили в УЗ, назначать дополнительные поезда и увеличивать количество вагонов в наиболее востребованных рейсах в условиях дефицита парка удалось за счет уменьшения количества вагонов в поездах на пользующихся меньшим спросом маршрутах и ​​передислокацией их на рейсы, где есть наибольший спрос.

Также Укрзализныця, как отмечается, возобновляет курсирование поезда № 143/144 Сумы — Рахов. Маршрут снова соединит Северную Слобожанщину и Северскую с Западом страны и обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремчей и Ворохтой.

Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной также назначен дополнительный поезд № 227/228 Киев-Черновцы. Поезд будет курсировать через день через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ.

Продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов. Глубина продажи билетов зависит от конкретного направления и составляет 20−5 суток до даты отправления.

