Летом запускают больше поездов на популярные локации (список)

«С начала лета Укрзализныця фиксирует изменение пассажиропотока и оперативно реагирует на это. Уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переводим сразу 7 пар поездов», — отметили в компании.
Речь идет о таких поездах:
№ 4/3 Ужгород — Днепр;
№ 86/85 Львов — Запорожье;
№ 128/127 Львов — Кривой Рог, Запорожье;
№ 78/77 Ковель — Одесса;
№ 88/87 Ковель — Днепр;
№ 7/8 Харьков — Одесса;
№ 121/122 Николаев — Киев.
Как сообщили в УЗ, назначать дополнительные поезда и увеличивать количество вагонов в наиболее востребованных рейсах в условиях дефицита парка удалось за счет уменьшения количества вагонов в поездах на пользующихся меньшим спросом маршрутах и передислокацией их на рейсы, где есть наибольший спрос.
Также Укрзализныця, как отмечается, возобновляет курсирование поезда № 143/144 Сумы — Рахов. Маршрут снова соединит Северную Слобожанщину и Северскую с Западом страны и обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремчей и Ворохтой.
Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной также назначен дополнительный поезд № 227/228 Киев-Черновцы. Поезд будет курсировать через день через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ.
Продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов. Глубина продажи билетов зависит от конкретного направления и составляет 20−5 суток до даты отправления.