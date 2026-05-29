0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Летом запускают больше поездов на популярные локации (список)

Личные финансы
25
Летом запускают больше поездов на популярные локации (список)
Летом запускают больше поездов на популярные локации (список)
В Украине запускают дополнительные поезда на летний сезон и возобновляют маршрут Сумы — Рахов.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Читайте также
«С начала лета Укрзализныця фиксирует изменение пассажиропотока и оперативно реагирует на это. Уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переводим сразу 7 пар поездов», — отметили в компании.
Речь идет о таких поездах:
  • № 4/3 Ужгород — Днепр;
  • № 86/85 Львов — Запорожье;
  • № 128/127 Львов — Кривой Рог, Запорожье;
  • № 78/77 Ковель — Одесса;
  • № 88/87 Ковель — Днепр;
  • № 7/8 Харьков — Одесса;
  • № 121/122 Николаев — Киев.
Как сообщили в УЗ, назначать дополнительные поезда и увеличивать количество вагонов в наиболее востребованных рейсах в условиях дефицита парка удалось за счет уменьшения количества вагонов в поездах на пользующихся меньшим спросом маршрутах и ​​передислокацией их на рейсы, где есть наибольший спрос.
Читайте также
Также Укрзализныця, как отмечается, возобновляет курсирование поезда № 143/144 Сумы — Рахов. Маршрут снова соединит Северную Слобожанщину и Северскую с Западом страны и обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремчей и Ворохтой.
Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной также назначен дополнительный поезд № 227/228 Киев-Черновцы. Поезд будет курсировать через день через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ.
Продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов. Глубина продажи билетов зависит от конкретного направления и составляет 20−5 суток до даты отправления.
Место для вашей рекламы
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems